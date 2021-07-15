【置業故事】年輕情侶踏破鐵鞋　看遍將軍澳居屋和私樓　終講價成功　655萬溫馨上車

樓市續旺，買家加快入市。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳富麗花園2座高層E室，實用面積約420平方呎，兩房間隔，外望開揚市景及山景，業主原開價670萬元放盤，經議價後減價15萬元，終以655萬元易手，實用面積呎價約15,595元。

蔡庭勇說，買家為一對年輕情侶，購入單位作自住和新婚用途，而且目標清晰，集中尋找650萬元左右的區內兩房單位，而且對屋苑附近的環境有要求。他續說，該對年輕情侶早前看遍將軍澳的居屋和私樓，但仍未看中，直至遇到上述單位，一看即愛上，皆因單位廳大房大，裝修企理，而且位於高層，景觀開揚，翌日帶同家人再次參觀單位，即於當晚立即決定買入。

代理指，富麗花園現時約有20個放盤，叫價由620萬元起。據了解，原業主於2007年10月，以約162.8萬元購入上述單位，持貨逾13年，現轉手帳面獲利約492.2萬元，單位期內升值約約3倍。

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