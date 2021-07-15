【C家教路@iM網欄】人行放水 讓中港股市有喘息空間

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作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—
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作者_李浩德簡介：
有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。
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撰文 : 李浩德
欄名 : C家教路