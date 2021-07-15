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【C家教路@iM網欄】人行放水 讓中港股市有喘息空間

名人薈萃 09:30 2021/07/15

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港股恒指上周四（8日）崩盤急挫800點後，上周五（9日）一度跌穿27,000點，中國央行神來之筆降準 0.5 個百分點令中港兩地市場站穩陣腳，還原崩盤前水平，暫時「大步檻過」。美股上周二（7日）斷纜後，亦於上周四遭受重創，不同的是，其後走勢仍然強勁，標普500指數本周二（13日）再次突破新高，可見美股的強勢光環並沒有離開。

周二公佈的美國消費價格指數 (CPI) 整體繼續上揚，並超過市場預期的4.9%，是13年以來最快的升幅。數據隨即令10年美債收益率急升，通脹預期指標 (TIPS) 亦升至2.59%。CPI環比的持續升幅再次令市場對通脹屬「暫時性」的說法有所質疑，美國聯儲局主席鮑威爾本周將要於國會上發表言輪，放慢買債速度將會是市場關注的字眼，環球股市或會再次恐懼提早「收水」的風險。

上周醫藥股出現黑天鵝事件後，首當其衝的恒瑞醫藥 （600276） 更出現管理層變動，接任董事長及總經理才1年多的周雲曙因身體原因辭任，去年初退下火綫的創辦人孫飄揚將重出江湖。坊間有傳周雲曙是因業績倒退，以及最近帶量採購投標失誤而辭任。恒瑞醫藥股價於周二一度下試60元以下，感覺市場對這家龍頭白馬股已失去耐性，筆者已於較早前止蝕離場。未來對確定性較高的外包CXO行業較有信心，藥明生物 （02269） 本周三（14日）的盈喜亦帶動了醫藥板塊反彈。

整體而言，於黑天鵝事件後，筆者有相對調整醫療板塊的倉位，有撈底、止蝕及獲利的操作，並在市場走勢弱勢時買回少許指數期貨，倉位暫時維持於八成左右水平。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有藥明生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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