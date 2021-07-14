【新股IPO】德信服務2215暗盤收報2.96元 較招股價跌3.3%

德信服務集團（新上市編號:02215）將於明日（14日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開1.3%報3.1元，低見2.66元，收市報2.96元，較招股價3.06元跌3.3%，成交424萬股，涉資1,230萬元。獨家保薦人為建銀國際。

一文看清本周有邊12隻新股掛牌 騰盛、領悅、優趣匯、醫脈通、康聖環球等，見【下一頁】

該股公開發售部份錄得超額認購2.08倍，一手中籤率為75%，國際發售部份錄得超額認購0.31倍。另引入了三名基石投資者，包括中建投信託、杭州輕聯及杭州金投盛(日含)，合共認購3,692.3萬股，相當於全球發售完成後已發行股份約3.69%。

總部位於杭州的德信服務，是浙江省綜合性物業管理服務提供商，深耕於長江三角洲地區，德信通過逾16年的發展確立了自身在浙江省的重要市場地位。預計集資淨額約6.97億元，主要用作擴大業務規模、多元化服務產品、投資信息技術和公司內部管理系統等。上市獨家保薦人建銀國際。

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記者：張以正