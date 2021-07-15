【反壟斷】阿里巴巴和騰訊據報考慮生態互通　淘寶天貓或引入微信支付、阿里收升逾2%（附短片）

▲ 外媒報道指，騰訊和阿里巴巴正考慮逐步對彼此開放服務。

外媒引述知情人士報道，內地兩大互聯網巨頭騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 正在考慮逐步對彼此開放服務，目前阿里巴巴、騰訊正在分別制定放鬆限制的計劃。阿里巴巴最初採取的步驟可能包括在其電商平台淘寶和天貓上引入騰訊的微信支付功能，或最快在未來數月落實。

騰訊日內高見572元，收市回落至565元，升1.53%，成交114.5億元；阿里巴巴最多升過3.7%，收市收窄至2%，報210.6元，成交95.7億元。

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騰訊方面，則可能容許用戶更方便地在微信內分享阿里巴巴電商平台商品，或容許指定的阿里巴巴服務通過微信小程序接觸微信用戶。阿里巴巴據報正尋求推出「淘寶特價版」及二手交易平台「閒魚」的微信小程序。

騰訊拒絕置評，阿里巴巴未有回應查詢。

今年4月，國家市場監管總局對阿里巴巴處以破紀錄的182億元人民幣罰款，原因是其迫使供應商在其平台上進行獨家銷售，即所謂的「二選一」。知情人士表示，除微信支付外，阿里巴巴亦將在其電商網站上添加銀聯開發的移動支付服務。

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編輯：陳健婷