【櫻淘魔法棒@iM網欄】生日禮物花心思 訂造漫畫表心意

每個月都有朋友生日，除了蛋糕外，最花心思的就是選生日禮物。

年初我在淘寶上找到「插畫」服務，效果真的不錯，所以送了好幾次給不同的好友。

搜尋字: 手绘头像画设计定制作Q版卡通人物真人照片转漫画动漫情侣结婚礼

他們提供的總類不少，包括手繪頭像、寫實肖像、漫畫定制、LOGO 設計、吉祥物設計，以及商業插畫等等。

價錢由人民幣11.9 至500元不等。

收費按不同的風格、大小等，頭像、半身、全身呎吋就是指由頭像到肩 (不帶動作) 、半身則畫到腰、全身就到腳，除了按人數外，還會按服飾的複雜、場景或道具等酌情加費。



此外，店家為了方便大家選擇，還細分為:

簡萌風格、精品蜡筆風、甜萌風、高端夢幻風、高端清新寫實風、水彩風、高端精品風、藍莓風、棉花糖風、新蜡筆風、商務寫實卡通、logo 商標卡通形象、奢華風動畫、高端軟萌風、動態靜態表情包(50款) 高端萌娃風、糖果風、馬克筆風、可樂風、油畫風寫實、文字風寫實等等。

一般是說兩天起貨，但我也試過因為order 太多，等了十天，亦試過加了急件費，十小時內起貨。

建議大家要多留時間，選2-3張相給插畫師，方便他們畫。

此外，他們還提供個性定制，如: 實物相框、手機殼、T恤、抱枕等。

這張相的收費除了是全身，還要加手提包包，而插畫師交來的成品只有白色背景，方便加在其他印產品上，懂得基本設計朋友，可以自行加上背景圖案，增添色彩。

朋友收到這份禮物，非常開心，物輕情義重。

這張畫除了半身收費外，還加了手上的蛋糕收費，蛋糕圖片由本人提供。

寵物相對來說比較難畫，時間比較長，這個order 我提供了4-5張相，另外，在淘寶上訂了一些相架，配上卡通生日咭，送禮最合適。

同朋友慶祝生日時，可以用來打卡，收到這份禮物的朋友都會感到驚喜。

這類插畫也可以考慮做結婚週年或者畢業禮物。

生日當然要有生日蛋糕，除了大路的連鎖餅店外，我近年在上環發現了一家平靚正的餅店~ Deluxe Bakery 。舊址在上環永安百貨對面，因為大廈清拆，搬了威靈頓街，近中遠大廈。位置沒有以前當眼，特別想向大家推介。

賣點1: 有餅店師傅坐鎮，5PM 前都可以即場有師傅寫生日牌，而且字體好靚。急件者首選。

賣點2: 價錢大眾化，而且款式吸引，味道也好，朋友食過及聽到價錢，都異口同聲大讚。

這款雙層蛋糕，實物好吸引，粉紅色，與一般餅店不同，不是用重量來計，是用吋來計價。最細6吋，可以分十多份，夠食兼得體，HK$298 (6吋)+ $20 (生日牌)，最適合鍾意打卡的靚女們。

蛋糕不是女性的專有，這款雜果蛋糕比較中性，適合男士。

這款蛋糕我也訂了給紫色控的好朋友。最細款的價錢 $188 + $20 生日牌。

上星期訂了這個拿玻崙蛋糕，這個需要提早預訂，適合做飯後甜品， 6-8人份量 $298 + $20 (生日牌)

之前兩人限聚食飯，買了三件餅 (因為三件有餅盒)，$84，自己再插上生日膠牌，跟朋友分享。

較早前母親節推出的節日蛋糕。

津樂氏 Deluxe Bakery

中環威靈頓街182號地舖182號(近上環港鐵站E3出口，由中遠大廈行3分鐘)

WhatsApp : +852 9018 7522

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