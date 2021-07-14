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【示範單位】維港滙II享池港雙景　發展商：二期位置、景觀皆最好

股樓投資 19:06 2021/07/14

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會德豐地產、信和置業（00083）、嘉華國際（00173）、世茂集團（00813）及爪哇控股（00251）攜手策劃，位於西南九龍荔盈街的維港滙II日前上載樓書，今日正式開放項目第二期的無改動示範單位予公眾參觀。

示範單位參考維港滙II第6座18樓C室搭建，單位實用面積790平方呎，屬三房一套間隔。單位不設玄關，客飯廳呈長方形，方便擺放家具，外連27平方呎露台。

主人房連接客廳，與客飯廳同向，望維港海景。房間面積寬闊，設凹位空間，可作預留位置擺放衣櫃之用。房間另一邊則連有16平方呎工作平台，增強室內探光發通風。主人房屬套房設計，房內廁所有浴缸，但不設窗。

維港滙II第6座18樓C室示範單位

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而客飯應另一側，則有廚房發另外兩個睡房並列。廚房以長型開則，連嵌入式雪櫃及多款家電，設備一應俱全。此外，多功能房位於廚房內，連洗手間間隔，可作工人房之用。另外，兩間睡房以方形開則，空間實用，並雙雙設有落地玻璃窗，令空內空間感更廣闊。

維港滙II所有單位均有海景，信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，示範單位所參考的第6座18樓C室更可享泳池景和海景，而二期位於項目一期和三期中間，發展規模、景觀等因素都較為優越。他續指，項目將於日內公布價單，最快下周起售，並指大三房單位及四房單位傾向以招標形式售出，相信以二期的優勢，天際複式戶等特色單位有望創下項目新高成交價及呎價。

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撰文 : 謝昕蕎

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