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【歐國盃】喬治小王子遭網上欺凌 日後或減少曝光

環球社會熱點 09:05 2021/07/15

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喬治王子因目睹英格蘭於歐國盃落敗神色哀傷，遭到蘇格蘭球迷於網上嘲笑。

英格蘭於今屆歐洲國家盃決賽不敵意大利無緣冠軍。英國喬治王子當日跟隨威廉凱特夫婦親身觀賽，因目睹英格蘭落敗而神色哀傷，更遭到蘇格蘭球迷於網上嘲笑。英媒引述英國王室專家指，威廉凱特或會暫時讓喬治王子減少露面。

【歐國盃】英格蘭決賽落敗 意大利球迷隨機遇襲案增 【下一頁】

【歐國盃】蘇格蘭人明撐意大利 仲慶祝英格蘭輸波 【下一頁】

歐國盃決賽當日，7歲的喬治王子（Prince George）在英格蘭領先時表現興奮，與爸爸威廉（Prince William）、媽媽凱特（Kate）互動時也明顯流露出喜悅神情。

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但隨著英格蘭於互射12碼對決中失利，喬治表現得十分失落和沮喪，而威廉就將雙手放在喬治肩上以示安慰。

《每日郵報》編輯英格利希（Rebecca English）張貼5張喬治觀賽時的照片，形容相中喬治擔心的表現，也代表了所有英國人的心情。

【歐國盃】喬治福星不再 哀傷親睹英格蘭再續冠軍荒 【下一頁】

但喬治卻慘遭一班蘇格蘭球迷的無情嘲笑。有蘇格蘭球迷於英格利希的帖文下留言指：「（喬治）無法概括蘇格蘭人的感受。」（Doesn't sum of the feeling in Scotland.）

更有球迷用「小笨蛋」（little twerp）來形容喬治，又表示希望他能大哭。

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英國王室專家喬布森（Robert Jobson）表示，有不少人甚至攻擊喬治模仿父親著恤衫打領呔，認為他們對年僅7歲的喬治過於苛刻。

喬布森更估計，由於喬治遭到部分蘇格蘭球迷攻擊，威廉及凱特很可能會為了保護兒子，暫時讓喬治遠離公眾視線。

責任編輯：鄭錦玲

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