【歐國盃】喬治小王子遭網上欺凌 日後或減少曝光

▲ 喬治王子因目睹英格蘭於歐國盃落敗神色哀傷,遭到蘇格蘭球迷於網上嘲笑。

英格蘭於今屆歐洲國家盃決賽不敵意大利無緣冠軍。英國喬治王子當日跟隨威廉凱特夫婦親身觀賽,因目睹英格蘭落敗而神色哀傷,更遭到蘇格蘭球迷於網上嘲笑。英媒引述英國王室專家指,威廉凱特或會暫時讓喬治王子減少露面。

歐國盃決賽當日,7歲的喬治王子(Prince George)在英格蘭領先時表現興奮,與爸爸威廉(Prince William)、媽媽凱特(Kate)互動時也明顯流露出喜悅神情。

但隨著英格蘭於互射12碼對決中失利,喬治表現得十分失落和沮喪,而威廉就將雙手放在喬治肩上以示安慰。

《每日郵報》編輯英格利希(Rebecca English)張貼5張喬治觀賽時的照片,形容相中喬治擔心的表現,也代表了所有英國人的心情。

但喬治卻慘遭一班蘇格蘭球迷的無情嘲笑。有蘇格蘭球迷於英格利希的帖文下留言指:「(喬治)無法概括蘇格蘭人的感受。」(Doesn't sum of the feeling in Scotland.)

更有球迷用「小笨蛋」(little twerp)來形容喬治,又表示希望他能大哭。

英國王室專家喬布森(Robert Jobson)表示,有不少人甚至攻擊喬治模仿父親著恤衫打領呔,認為他們對年僅7歲的喬治過於苛刻。

喬布森更估計,由於喬治遭到部分蘇格蘭球迷攻擊,威廉及凱特很可能會為了保護兒子,暫時讓喬治遠離公眾視線。

