【每日焦點】Google陷新聞版權糾紛或需支付巨額罰款　傳蘋果夥高盛推Apple Pay分期付款服務

▲ Google將有機會遭到法國競爭管理局處以5.93億美元（約46億港元）罰款。另外，蘋果（Apple）將與高盛集團再度合作，推出Apple Pay Later「先買後付」期付款服務 。

近年科技公司是否應為新聞內容付費的議題，引起全球關注及討論。Google因違反2020年當局要求其就新聞內容版權付費，並與新聞出版商展開協商的命令，被法國競爭管理局（Competition Authority）對Google處以5.93億美元（約46億港元）的罰款。對此Google表示感到失望，並強調有誠意處理問題，並指早前已跟部分法國報章達成補償協議，不過當局認為補償額微不足道。

【Google】Google涉新聞版權糾紛 兩個月後或日罰827萬

支付工具市場百花齊放，供應商需要有更便利的支付工具來吸引消費者選用。外媒近日指出，蘋果（Apple）將與高盛集團（Goldman Sachs）再次合作，推名為Apple Pay Later的「先買後付」期付款服務 。據彭博報道指出，Apple Pay Later可用於網購及實體門店交易，用戶分期付款的申請會透過iPhone來進行，而高盛將作為分期付款方式的貸款方。

蘋果被指與高盛合作 推Apple Pay分期付款功能

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責任編輯：李寶如