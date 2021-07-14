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品牌局將於大灣區辦品牌展示　助港企開拓內地市場

商業 19:33 2021/07/14

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品牌局主席陳國民（中）指，當局將於今年下半年於大灣區多個城市進行品牌展示。（程志遠攝）

品牌拓展已成為本地企業關注的議題，香港品牌發展局舉辦的「品牌選舉」現已接受報名。品牌局主席陳國民指，當局將於今年下半年於大灣區多個城市進行品牌展示，協助港企開拓內地市場。

【疫市營商】中小企業務收益指數微升0.8 營商氣氛改善惟維持審慎

品牌局主席陳國民表示，近期環球經濟復甦動力增強，加上本地疫情漸趨緩和，營商氣氛漸見好轉，為香港品牌帶來「再出發」的機遇。他指，品牌局已加緊舉辦各項活動，包括「香港•進•品牌大灣區」系列品牌推廣和研究活動，以及最近推出的「香港品牌名冊」等。當局計劃在下半年內於大灣區多個城市進行品牌展示， 以提升香港品牌的知名度，並推廣香港品牌的形象，協助業界把握大灣區商機。

【經濟復甦】調查：全球七成企業看好經濟復甦   B2B開支持續增加

寵物假期高級寵物移民顧問梁文韵。（程志遠攝）

品牌選舉可以為本地新晉品增加知名度，其中在去年得獎的「寵物假期」，公司高級經理梁文韵表示，對比起疫情爆發前，最近幾個月公司生意增長 150%。對於市場上出現類似業務，梁認為公司的價格透明，加上在運送寵物的過程中，會切合客戶的需要，例如會提供私人包機、設計適合路線，務求可以讓寵物送到主人手上。公司也看準內地對寵物旅遊的需求，計劃進軍中國市場，並舉辦由內地出發到海外的寵物旅行團。

【升級轉型】疫情下兩行業特別需要升級轉型 數碼化及大數據有幫助嗎？

記者：廖淑瑩

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