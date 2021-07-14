  • 31°C
香港時間 : 2021714日 (三) 21:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拓展內銷】品牌局將於大灣區辦品牌展示　助港企開拓內地市場

商業 19:33 2021/07/14

分享：

品牌局主席陳國民（中）指，當局將於今年下半年於大灣區多個城市進行品牌展示。（程志遠攝）

品牌拓展已成為本地企業關注的議題，香港品牌發展局舉辦的「品牌選舉」現已接受報名。品牌局主席陳國民指，當局將於今年下半年於大灣區多個城市進行品牌展示，協助港企開拓內地市場。

【疫市營商】中小企業務收益指數微升0.8 營商氣氛改善惟維持審慎

品牌局主席陳國民表示，近期環球經濟復甦動力增強，加上本地疫情漸趨緩和，營商氣氛漸見好轉，為香港品牌帶來「再出發」的機遇。他指，品牌局已加緊舉辦各項活動，包括「香港•進•品牌大灣區」系列品牌推廣和研究活動，以及最近推出的「香港品牌名冊」等。當局計劃在下半年內於大灣區多個城市進行品牌展示， 以提升香港品牌的知名度，並推廣香港品牌的形象，協助業界把握大灣區商機。

【經濟復甦】調查：全球七成企業看好經濟復甦   B2B開支持續增加

寵物假期高級寵物移民顧問梁文韵。（程志遠攝）

品牌選舉可以為本地新晉品增加知名度，其中在去年得獎的「寵物假期」，公司高級經理梁文韵表示，對比起疫情爆發前，最近幾個月公司生意增長 150%。對於市場上出現類似業務，梁認為公司的價格透明，加上在運送寵物的過程中，會切合客戶的需要，例如會提供私人包機、設計適合路線，務求可以讓寵物送到主人手上。公司也看準內地對寵物旅遊的需求，計劃進軍中國市場，並舉辦由內地出發到海外的寵物旅行團。

【升級轉型】疫情下兩行業特別需要升級轉型 數碼化及大數據有幫助嗎？

記者：廖淑瑩

相關文章

【香港書展】書展首日開鑼　有大型書商料人流跌兩至三成　加推10元開心價童書吸客
今日
【香港書展】書展首日開鑼　有大型書商料人流跌兩至三成　加推10元開心價童書吸客
【香港書展】書展延期一年　書商為售積壓存貨　15元至20元雜誌數量增加
今日
【香港書展】書展延期一年　書商為售積壓存貨　15元至20元雜誌數量增加

你可能感興趣

【香港書展】書展首日開鑼　有大型書商料人流跌兩至三成　加推10元開心價童書吸客
今日 16:17
【香港書展】書展首日開鑼　有大型書商料人流跌兩至三成　加推10元開心價童書吸客
【香港書展】書展延期一年　書商為售積壓存貨　15元至20元雜誌數量增加
今日 17:30
【香港書展】書展延期一年　書商為售積壓存貨　15元至20元雜誌數量增加
中國市場 市場拓展 商業營銷 疫情 大灣區 香港 品牌 中國

上一篇文章

工總：過半港資廠商欲拓內銷　「香港製造」應包括科研及設計

下一篇文章

【香港書展】書展延期一年　書商為售積壓存貨　15元至20元雜誌數量增加
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】7-Eleven第1000間分店開業　推出限時一星期抵買優惠
【疫市營商】7-Eleven第1000間分店開業　推出限時一星期抵買優惠
【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR成廣告新寵兒　4間品牌剖析合作原因　包括麥當勞、譚仔三哥（多圖+表）
【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR成廣告新寵兒　4間品牌剖析合作原因　包括麥當勞、譚仔三哥（多圖+表）
【素食商機】大家樂首推「招牌焗素豬扒飯」吸新客　採英國認可植物肉及純素醬汁
【素食商機】大家樂首推「招牌焗素豬扒飯」吸新客　採英國認可植物肉及純素醬汁
【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR濫接廣告？　學者：成員輪流出場不太濫（多圖）
【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR濫接廣告？　學者：成員輪流出場不太濫（多圖）
【疫市營商】UNIQLO推出「東京製造」　決定迅銷集團未來成敗？
【疫市營商】UNIQLO推出「東京製造」　決定迅銷集團未來成敗？
【書展優惠】接種疫苗有優待　書展免費入場兼贈書及優惠低至8折
【書展優惠】接種疫苗有優待　書展免費入場兼贈書及優惠低至8折