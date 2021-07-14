  • 31°C
香港時間 : 2021714日 (三) 20:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市報告】新盤多撻訂=樓市有暗湧？　經絡：多數是買家計錯數

股樓投資 19:11 2021/07/14

分享：

樓市交投持續旺，各區屢錄新高成交，發展商也加快推盤，致力追回去年受疫情影響的賣樓進度。雖然今年上半年樓價已重拾升勢，但市場時不時也錄撻訂個案。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，撻訂時有出現，而因素有很多，多數與買家計錯數有關，如買家打算樓換樓，將原有單位售出後，隨即購入新單位，但原有單位未能及時賣出，以致樓換樓計劃破滅，終要撻訂。 

值得留意的是，去年疫情肆虐期間，銀行收緊按揭審批，但現時市道好轉，情況是否依舊？曹德明說，每間銀行情況不同，部分銀行對從事航空業的買家仍採用較嚴謹的審批安排，但總體來說，銀行傾向積極放貸，並開始增加現金優惠吸客。 

雖然近期銀行開始積極放貸，令人覺得樓價易升難跌，但市場預期美國通脹持續升溫，聯儲局或快將「收水」，並開始加息。曹德明預計，聯儲局最快要到2023年才加息，但若屆時有大量資金停泊香港，或致本地銀行延遲加息步伐。他又料，香港未來兩至三年仍維持低息環境，而一個月港元銀行同業拆息（Hibor）會在0.1厘以下橫行一段長時間，相信今明兩年以拆息為基準的H按息率，會維持在H+1.3厘，實際按息即約1.5厘。

延伸閱讀

【下半年部署】 中金展望港股下半年 新經濟板塊再成焦點 H股吸引力勝A股 21隻港股獲列為海外中資股首選【下一頁】 

    點擊圖片放大
    +22
    +21

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 經絡按揭 拆息 H按 美國聯儲局 撻訂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重
【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【樓市熱話】疑因賣平了不服氣 簽臨約後業主十問九不應 買家上網大呻想反擊
【樓市熱話】疑因賣平了不服氣 簽臨約後業主十問九不應 買家上網大呻想反擊