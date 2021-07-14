【樓市報告】新盤多撻訂=樓市有暗湧？　經絡：多數是買家計錯數

樓市交投持續旺，各區屢錄新高成交，發展商也加快推盤，致力追回去年受疫情影響的賣樓進度。雖然今年上半年樓價已重拾升勢，但市場時不時也錄撻訂個案。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，撻訂時有出現，而因素有很多，多數與買家計錯數有關，如買家打算樓換樓，將原有單位售出後，隨即購入新單位，但原有單位未能及時賣出，以致樓換樓計劃破滅，終要撻訂。

值得留意的是，去年疫情肆虐期間，銀行收緊按揭審批，但現時市道好轉，情況是否依舊？曹德明說，每間銀行情況不同，部分銀行對從事航空業的買家仍採用較嚴謹的審批安排，但總體來說，銀行傾向積極放貸，並開始增加現金優惠吸客。

雖然近期銀行開始積極放貸，令人覺得樓價易升難跌，但市場預期美國通脹持續升溫，聯儲局或快將「收水」，並開始加息。曹德明預計，聯儲局最快要到2023年才加息，但若屆時有大量資金停泊香港，或致本地銀行延遲加息步伐。他又料，香港未來兩至三年仍維持低息環境，而一個月港元銀行同業拆息（Hibor）會在0.1厘以下橫行一段長時間，相信今明兩年以拆息為基準的H按息率，會維持在H+1.3厘，實際按息即約1.5厘。

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