【Nokia新機】Nokia預告7月27日推新機　主打平價堅固

▲ Nokia昨日（13日）在Twitter預告，將在7月27日推出新手機，並指新一款Nokia手機不再需機殼作保護，暗示Nokia新手機將會主打耐用堅固。

Nokia早前盛傳即將推出新手機XR20。Nokia昨日（13日）在Twitter預告，將在7月27日推出新手機，並指新一款Nokia手機不再需機殼作保護，暗示Nokia新手機將會主打耐用堅固。

Nokia發布在其官方Twitter上的相片顯示，這款新機配備四鏡頭規格，且沿用近期常用的圓形相機模組，相機亦印上「ZEISS」字樣，採用蔡司光學認證鏡頭。而Nokia官方並未透露更多關於新機的資訊。

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有外媒推測，官方預告的這款新機或是傳聞已久的Nokia XR20，該款設備相關資訊在上個月時被人發現出現在Geekbench 5資料庫中。據悉，Nokia XR20將會是主打平價的中低階機款，預載Android 11作業系統，並與X10、X20機款一樣，都將配備高通Snapdragon 480晶片組及擁有4GB RAM。

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責任編輯：張凱琳