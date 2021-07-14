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【小米1810】小米智能工廠二期今動工 自動化降人力需求 料年產1000萬台智能手機

股樓投資 21:31 2021/07/14

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小米（01810）位於北京昌平區的小米智能工廠二期於今日（14日）正式動工。第二期智能工廠的產能較位於北京亦莊的第一期工廠提高十倍，預計可年產1000萬台智能手機，產值約600億元，預計2023年底落成。小米全日升0.6%，報27.15元，成交23.5億元。

【港股追蹤】藥明生物發盈喜 料上半年利潤增逾1.3倍 全日急升近7%  詳情請看[下一頁]

小米昌平智能工廠佔地面積58300平方米，將會設有SMT貼片、板測、組裝、整機測試、成品包裝全工藝段的第二代手機智能產線。

小米創辦人雷軍早前表示，該智能工廠將可以24小時熄燈生產，無人干預，甚至能1秒生產1部手機，以應付未來北京、天津等城市勞動力減少、製造成本增加等問題。

【大行點睇】料京東次季收入增長遜預期 下半年新業務虧損持續 大和降目標價至425元  詳情請看[下一頁

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撰文 : 趙家盈

港股 小米集團－W（01810） 雷軍 智能手機 成交 天津 小米 北京

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