Razer推Barracuda X 4合1無線耳機 　可於不同裝置快速切換

▲ Razer最近推出無線4合1耳機Razer Barracuda X，可支援用戶快速切換手機、電腦、Switch、PS5不同平台。

現時市場多數無線耳機只針對家用或外出使用的單一用途所設計，切換裝置時，需花費許多時間操作。而Razer最近推出無線4合1耳機Razer Barracuda X，可支援用戶快速切換手機、電腦、Switch、PS5不同平台。

據悉，Razer Barracuda X透過USB Type-C傳輸器，僅須在遊戲機或主機插上USB Type-C傳輸器即可自動完成配對，同時支援藍牙耳機的遊戲機，如Switch、PS5能以無線方式使用耳機。用戶亦可將USB Type-C 轉 Type-A ，或透過3.5mm類比耳機線，以有線模式使用耳機。此耳機在無線模式約可維持20小時電力，供用戶家用與外出使用。

此外，Barracuda X重250克，配合可拆式的Razer HyperClear新型指向麥克風，在進行語音溝通時提供清晰的品質，可降低來自後方與側面的環境噪音，外出時則可卸下麥克風，方便用戶攜帶出門。

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根據官網資訊，Razer香港官網已公開發售Barracuda X，售價僅799港元。

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責任編輯：張凱琳