【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房　　

ViuTV節目《納米無明火》，於本周二（13號）播出第7集，主持人谷德昭去到銅鑼灣一個單位探訪一對新婚夫婦Kieko和Kurt。單位月租港幣7,000元，實用面積約100呎。女主人Kieko是一名英日混血模特兒，除了擁有美麗的外表，家中的雜務更是由Kieko一手包辦，令谷德昭都對Kurt說：「你真幸福」。

【納米無明火】90後情侶月入5萬 租4200元100呎劏房 「我們都覺得有多少錢就儲多少」 【下一頁】

單位實用面積約100呎，單位雖小但五臟俱全。一進門有一個小型廚房，廚房裏雙門雪櫃、洗衣櫃、電磁爐、微波爐，應有盡有。廁所更是乾濕分離。單位有2個窗戶，一張雙人床，電視採用嵌入式設計，更加節省空間。他們亦在客廳的天花板安裝了個鐵管，以作晾衫之用。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

女主人Kieko現年28歲，是一名全職模特兒和Youtuber。男主人Kurt則是一位會計師，土生土長的香港人。二人是在2019年於酒吧經朋友介紹認識。不過之後Kieko就回到英國，兩人經歷了七個月的異地戀。由於太想念Kurt，Kieko最後決定回港。之後就立即「閃婚」。Kurt坦言自己比較害羞，兩人的關係中都是Kieko主動多，而Kieko則大讚丈夫很會照顧人，「他很溫柔、貼心、會聽人說話」。

【納米無明火】30歲港男公屋出身 400萬買入深水埗「納米樓」 面積200呎卻有兩個露台 【下一頁】

來自倫敦的Kieko以前成長的住宅有兩層，「絕對比這裡寬敞」，單是睡房面積已是這個單位的兩倍。曾在大阪和新加坡生活的她最後到決定到香港定居。她坦言雖然喜歡香港的環境，但令她這個決定主要是因為Kurt。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

Kieko深受作為日本人的母親教導，對收納蠻有心得，「每個日本人都可以把家居整理得井井有條」。Kieko把衣物摺到同一尺寸，方便放進衣櫃。另外，其他家務都是由Kieko包辦，Kurt炫耀道：「她不讓我碰的」，連主持人都不禁大呼「豈有此理」。

Kieko於數年前患了重病，因服食太多抗生素，導致嚴重食物敏感，過敏的食物竟高達三十多款。谷德昭則貼心地為他們炮製日式水信玄餅。被問到二人下一步的打算，Kurt則稱下一步準備置業，正在儲蓄。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠