  • 31°C
香港時間 : 2021714日 (三) 20:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】東京增逾1100確診 2個月來再破千

環球社會熱點 19:09 2021/07/14

分享：

東京奧運本月23日正式開幕，日本新冠疫情繼續惡化。日本東京周三（14日）錄得新增1,149宗確診個案，是自1月下旬以來最多，亦為東京2個多月以來首次錄得過千宗確診個案。另外，同日大阪亦新增349宗確診個案。

國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」 【下一頁】

日本周三宣布，東京新增1,149人確診，當地上次單日新增過千個案為5月13日，今次的確診數字是東京2個多月以來的高位。另外，東京周三錄得4宗死亡個案。截至周三，東京過去1周平均每日增加823.3宗確診個案，對比上周631.7宗有所增加。日本當局表示，東京區重症人數按日減少4宗，由58宗減至54宗。

《日報時報》（Japan Times）報道，雖然東京圈已經進入緊急狀態，但手機網絡使用數據顯示，市區內繁忙地區人流未出現大幅下降。東京圈鄰近地區疫情亦趨向惡化，埼玉縣發現5月初以來最多的243宗，千葉縣的208宗則創3月後新高。

東京奧運閉門作賽失門票收入 保險未必賠足 【下一頁】

除東京首都圈外，日本疫情惡化最嚴峻地區為大阪。當地同日新增349人確診，對比上周151宗增加超過1倍，另外當地有2人染疫身亡。疫情嚴重地區還有沖繩縣及北海道地區，前者新增83宗確診個案及5宗死亡個案，後者新增75宗確診個案。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」
今日
【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」
電梯分外國及日本人專用 東京酒店被批歧視
2021/07/12
電梯分外國及日本人專用 東京酒店被批歧視
【東京奧運】首都圈場館閉門作賽 東京第4次進入緊急狀態（第二版）
2021/07/08
【東京奧運】首都圈場館閉門作賽 東京第4次進入緊急狀態（第二版）
【東京奧運】日本疫情持續嚴峻 公路傳聖火被取消
2021/07/08
【東京奧運】日本疫情持續嚴峻 公路傳聖火被取消

你可能感興趣

【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」
今日 09:05
【東京奧運】國際奧委會主席錯稱 日本民眾是「中國人」
電梯分外國及日本人專用 東京酒店被批歧視
14:14 2021/07/12
電梯分外國及日本人專用 東京酒店被批歧視
【東京奧運】首都圈場館閉門作賽 東京第4次進入緊急狀態（第二版）
21:27 2021/07/08
【東京奧運】首都圈場館閉門作賽 東京第4次進入緊急狀態（第二版）
疫情 日本 東京 大阪 沖繩 千葉 北海道

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間20:00）

下一篇文章

菲律賓警員減肥先可升職 因疫情難鍛煉暫停要求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種
【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種
【馬來西亞疫情】逾200員工確診 疫苗接種中心緊急關閉
【馬來西亞疫情】逾200員工確診 疫苗接種中心緊急關閉
英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴
英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴
【英國疫情】日增逾3.6萬確診 死亡人數創逾3個月新高
【英國疫情】日增逾3.6萬確診 死亡人數創逾3個月新高
世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間20:00）