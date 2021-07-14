【東京奧運】東京增逾1100確診 2個月來再破千

東京奧運本月23日正式開幕，日本新冠疫情繼續惡化。日本東京周三（14日）錄得新增1,149宗確診個案，是自1月下旬以來最多，亦為東京2個多月以來首次錄得過千宗確診個案。另外，同日大阪亦新增349宗確診個案。

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日本周三宣布，東京新增1,149人確診，當地上次單日新增過千個案為5月13日，今次的確診數字是東京2個多月以來的高位。另外，東京周三錄得4宗死亡個案。截至周三，東京過去1周平均每日增加823.3宗確診個案，對比上周631.7宗有所增加。日本當局表示，東京區重症人數按日減少4宗，由58宗減至54宗。

《日報時報》（Japan Times）報道，雖然東京圈已經進入緊急狀態，但手機網絡使用數據顯示，市區內繁忙地區人流未出現大幅下降。東京圈鄰近地區疫情亦趨向惡化，埼玉縣發現5月初以來最多的243宗，千葉縣的208宗則創3月後新高。

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除東京首都圈外，日本疫情惡化最嚴峻地區為大阪。當地同日新增349人確診，對比上周151宗增加超過1倍，另外當地有2人染疫身亡。疫情嚴重地區還有沖繩縣及北海道地區，前者新增83宗確診個案及5宗死亡個案，後者新增75宗確診個案。

責任編輯：李俊儀