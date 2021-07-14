【新股IPO】百得利控股6909明日掛牌 暗盤收報5.78元 較招股價升31.4%

中國汽車經銷服務供應商百得利控股（新上市編號：06909）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開13.6%，報5元，高位見5.9元，低位4.7元，收市報5.78元，較招股價4.4元升31.4%，成交2,060萬股，涉資1.11億元；以每手1,000股計，一手帳面賺1,380元。

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百得利在全球發售1.5億股，公開發售錄得超額認購42.92倍，國際發售亦獲適度超額認購，一手中籤率18%，認購20手方能穩獲一手。此外，該股以招股價中位數4.4元定價，其招股價範圍介乎4元至4.8元，預計集資淨額為6.27億元；獨家保薦人為麥格理。

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百得利是一家內地汽車經銷服務供應商，業務集中於豪華及超豪華品牌。根據弗若斯特沙利文報告，以截至去年底產生收益計算，百得利在內地所有超豪華品牌汽車經銷服務供應商中排名第六，市場份額約4%。是次集資所得，主要用作通過內部增長與選擇性收購擴大經銷店網絡、用於現有4S經銷店裝修，以及改良和升級信息技術系統等。

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