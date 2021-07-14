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【創科人才】數碼港學院推逾10個暑期活動和計劃　發掘中小學生創科潛能

科技 18:27 2021/07/14

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為及早培訓創科人才，數碼港學院今年推出超過10個暑期學生活動及計劃，預計參與學生人數逾1000位，當中涵蓋大學及中小學生。（官方提供圖片）

踏入數碼化時代，科技應用逐漸融入至各個行業，科技人才愈來愈吃香。數碼港學院將於今年推出逾10個暑期學生活動和計劃，預計超過1000位大、中小學生參與，希望讓年輕一代可及早接觸創科行業。

＜＜【零售科技】港企針對市場變革　訂製各場景方案添應用

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數碼港首席公眾使命官陳思源指，本地一直缺乏足夠科技人才，以往數碼港過於集中為初創提供培訓，自去年成立數碼港學院後，透過與商界、科技及學術界合作，將培訓工作拓展至各行各業，未來更會在中小學開展培訓計劃，提供金融科技（Fintech）暑期計劃、人工智能網上訓練營等活動，在更早階段開始培育創科人才。

今年首設的金融科技暑期計劃，開放本地中四至中六學生免費參與，參加者將學習金融科技發展，涵蓋人工智能、機器學習、監管科技等領域。另外也設有人工智能網上訓練營，予中一至中六學生參與，體驗人工智能（AI）和動機算法如何協助學習，深度學習（Deep learning）、AI在教育界和金融科技界的實際應用和個案等知識，並於8月16至20日進行網上授課。

陳思源分享，參與實習及培訓計劃的公司涉及不同行業，包括金融科技、網絡安全、區塊鏈等範疇。他鼓勵，年輕人盡早把握不同實習與培訓機會，藉此開拓眼界。他指，「目前香港創科市場上擁有不少機會，很多外國人覷準亞洲市場，因此科技人才需要有國際視野。」他也指出，科技公司應具有更多元及包容性，並鼓勵初創聘請外國員工。

數碼港首席公眾使命官陳思源認為，香港創科市場上充滿機會，很多人更覷準亞洲市場，因此科技公司及創科人才需具有國際視野。（官方提供圖片）

<<【初創發展】風險投資老手：疫後初創把握機遇　香港研發人才多競爭力大

和田便當聯合創辦人及行政總裁陳隽表示，過去2年均有聘請實習生，由於公司最近開拓B2B經營模式，於是透過數碼港聘請港大LITE Lab的碩士生Sarah Leleu ，以幫助公司搜集法律相關的資料，例如有關科技牌照、出口熱鏈自動售賣機到外國等資料，有助其開拓海外業務。

另外，現正在香港科技大學就讀工商管理資訊系統學的梁宇軒，於今年6月份透過數碼港科技實習計劃，目前已在本地初創GoBuddy工作，負責根據客戶要求設計網頁。該企為一間軟體即服務（SaaS）公司，主要提供社群建設及電子商務解決方案。梁宇軒表示，是次實習機會難得，不但可提前接觸電子商務相關業務，更可累積工作經驗，在工作中認識不同人士。

記者：李寶如

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