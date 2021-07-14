【大行點睇】摩根大通：亞洲股市見最佳買入時機　形容中國科技股估值「低得離譜」

摩根亞洲股票策略師Mixo Das本周三（14日）稱，亞洲股票現時是最佳買入時機。他指美國股市創新高，歐洲、日本股市也接近歷史高位，但亞洲股市卻尚未出現這種趨勢。該行現時較為看好對利率變化敏感的股票，例如銀行股。

Das稱亞洲股市在2月觸及高位後回落，現時或許值博。他補充道，投資者當前在亞洲的倉位很少，而股市估值已經回落至更加正常的水平，一旦宏觀經濟勢頭趨穩，亞洲股市可能會追落後。他預期亞洲企業今年次季盈利強勁，有望同比增長60%至70%。

長綫看好科技股

近期在中國政府加強監管與貨幣政策收緊之下，科技股普遍回調不少。惟Das認為，現時中國科技股的估值「低得離譜」，對於長綫投資者而言，科技股仍然值得「買入」，指這些科技股依然具有增長前景，但增速將會因政府出台監管政策而有所放緩。

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编辑：李勝男