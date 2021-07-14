【微軟Inspire大會】混合工作成主流　微軟新虛擬桌面技術登場

▲ 微軟在Inspire大會上宣布，推出新一代虛擬桌面技術「Windows 365 Cloud PC」。

微軟（Microsoft）在新冠疫情爆發後，積極配合混合工作趨勢，改變其核心產品戰略。微軟今（14日）起一連兩日，舉行年度合作夥伴年度大會Microsoft Inspire。會上同樣聚焦混合工作，微軟更藉此推出新一代虛擬桌面技術「Windows 365 Cloud PC」。

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微軟在Inspire大會上宣布，推出新一代虛擬桌面技術「Windows 365 Cloud PC」。該服務利用雲端技術，讓用戶在任何地方、任何時間，利用不同的設備（如Mac、iPad、Linux和Android），都可使用Windows 10或Windows 11即時存取資料，以及使用Microsoft 365、Dynamics 365、Power Platform等應用程式。企業更可選擇適合的Cloud PC，並按每名用戶/每個月的模式付費。

Microsoft 365總經理Wangui McKelvey指出，混合辦公已成新常態。惟要執行混合工作時，不少企業仍需面對各種新挑戰，如員工在不同工作地方、不同時間使用不同裝置，便會出現難以存取資料的情況。

負責Cloud PC和雲端運算的微軟高管Scott Manchester就提到，企業希望員工可以在任何地方都用到公司系統、應用程式等，就算在家也可解決所有在辦公室中的典型工作。但對於沒有IT資源的企業而言，要將工作虛擬化並非易事。

為了協助企業盡快轉型，該企決定推出「Windows 365 Cloud PC」，用戶可透過網絡使用虛擬化Windows，在不同的設備上工作。McKelvey解釋，用戶可以從上次中斷的地方繼續，就算切換設備，Windows 365的狀態仍是保持不變。他舉例指，用戶原本在酒店房間的手提電腦上進行PowerPoint工作，外出後可以轉用平板電腦繼續在同一版面完成相同的工作，畫面不會有任何變動。

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微軟行政總裁Satya Nadella指出，Windows 365將為組織提供一種更靈活、更安全的工作方式，讓員工無論置身何地都能保持連繫，並提升生產力。而Cloud PC最高性能表現可達8核心CPU、32GB Ram、512GB存儲。

不過，微軟也建議用戶，使用Windows 365全新的電腦計算類別Cloud PC時，頻寬最少要能串流video或5G網絡為佳，確保資訊可同步。微軟也在該平台中內置了分析功能，用戶可以查看網絡的連接狀況，確保設備連接到網絡並存取資料，以提高工作效率。

至於被問及用戶在使用Windows 365時，可否連接到不同國家或地區的伺服器，如香港地區可否使用美國伺服器？微軟並未正面回答，僅回覆指到8月2日Windows 365正式推出後，將會有更詳盡的資訊。

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記者：曾曉汶