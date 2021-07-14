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菲律賓警員減肥先可升職 因疫情難鍛煉暫停要求

環球社會熱點 18:35 2021/07/14

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菲律賓警隊決定暫停警員未能達到BMI標準，就會被禁止升職的要求。

菲律賓警隊近年面對警員肥胖的問題，警隊要求警員定期運動及每月提交身高體重指數（BMI）數字，未達標或無法升職。但由於新冠肺炎疫情期間難以外出鍛煉，當局決定暫停減肥達標才可升職的要求。

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但2019年的一項研究顯示，菲律賓警隊有近35%的人超重，更有近10%的人肥胖。菲律賓前警察總長（Debold Sinas）在去年疫情爆發時訂立規則，要求22萬警員每日運動鍛煉，並要每月提交BMI數字。

BMI指數通常介乎18.5至24.9之間就屬於理想，而菲律賓警員的BMI應介乎18.5至27之間才合乎資格，具體數字要求則取決於警員年齡。

警隊更表示如警員未能達到BMI要求，將會被禁止升職。而這些警員也會被送往訓練營，或者獲分配至不理想的職位。有警員不滿這項措施，認為BMI略高於正常標準的警員遭到歧視。

警隊人事部門早前向新任警察總長埃萊亞薩（Guillermo Eleazar）遞交備忘錄，指出警員在疫情期間難以定期做運動減肥，因此喪失晉升資格，呼籲暫停這項措施。

而埃萊亞薩周二（13日）也證實，他已經正式批准暫停措施。

責任編輯：鄭錦玲

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