【美國通脹】拆解通脹為何超預期　估值高資產或有調整壓力

▲ 券商認為，通脹連續三個月超市場預期，顯示並非暫時性。（法新社資料圖片）

美國6月通脹數據令人意外，6月CPI按年升5.4%，核心CPI亦按年升4.5%，連續3個月超市場預期，究竟原因為何？景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，CPI上漲是由於新冠疫情相關的特殊因素驅動的，包括二手車價格按月上升10.5%，因為隨著美國人普遍重新回到辦公室工作，他們很可能更喜歡開車上下班，而不是乘坐公共交通工具。此外，機票和酒店價格分別上升2.7%和7.9%。

趙耀庭指，通脹數據出爐後，債券市場幾乎沒有反應，顯示投資者認為這個10年以來的最高的通脹水平不會長久。

中金：通脹「事已過三」

不過，中金發表報告就認為「事已過三」，通脹並非暫時現象：「通脹連續第3個月超出市場預期，表明市場與聯儲局低估了美國通脹的上行風險，即通脹並不是暫時性的，而一個需要警惕的風險是，聯儲局被逼提前退出寬鬆，會令資產價格帶來衝擊，流動性驅動、估值較高的資產會有較大調整壓力」。

報告指出，二手車、汽油、食品、酒店、租車等價格的漲幅，表明由經濟重啟帶來的價格上漲可能遠未結束。

該行指，如果勞動力短缺不能得到緩解，那用工成本上升對通脹的傳導作用或將進一步凸顯，而服務業中勞動力成本佔比高，而服務產品大部分為不可貿易品，漲價壓力難對外轉嫁，這也可能帶來更大的服務通脹壓力。

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編輯：區嘉俊