▲ 【滙豐HSBC】英倫銀行撤股息分發限制 花旗料滙豐業績符預期、第二季派息有幾多？

英倫銀行剛撤銷了銀行的派息限制，花旗認為，英倫銀行此舉相信為HSBC滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 派發中期股息鋪路，預期滙豐及渣打分別派息10美仙及9.2美仙。而本土香港銀行則有望因強勁的資本及優質的信貸質素下，調高派息比率。

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香港銀行將於8月初起公布第二季業績，花旗指，基於今年首5個月貸款增長只有3%，預期淨利息收入有下行風險，加上港元拆息（HIBOR）持續疲弱，服務費按年又有上升，預期國際性的香港銀行第二季預期信貸損失會較首季減少。

花旗調低滙豐目標價至51.7元

滙豐將於8月2日公布業績，花旗預期滙豐業務大致符合預期，核心除稅前利潤約49億美元，按年升90%但按季則跌23%，列帳盈除稅前盈利則為37.73億美元。隨信貸成本下降，花旗相信市場會將焦點放在收入增長、業務重組進展等。

英倫銀行撤股息分發限制，詳見【下一頁】

花旗料滙豐第二季普通股權一級資本比率達15.7%，優於中期指引介乎14%至14.5%的水平。該行調低滙豐目標價4.2%至51.7元，維持「買入」。

至於渣打、恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） ，花旗預期三家銀行的全年盈利有下行險，而滙豐業務應大致符合預期。該行估計，美國聯儲局於2023至2024年間會加息3次，有助銀行的淨息差（NIM）及股本回報率（ROBE）於未來數年改善。

中銀香港次季服務費收入料遜預期

花旗指，第二季貸款增長有加快，預期中銀香港上半年增速跑贏大市，滙豐則會預示下半年貸款增長更快，而1個月港元拆息季內平均跌5點子，將令淨息差收緊數點子。

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中銀香港首季服務費收入勝預期，花旗料次季難再重演，估計第二季服務費收入按季增長26%，按年則升7%，不排除中銀香港次季服務收入會遜預期。

由於宏觀經濟改善，預期信貸損失料有好轉，預期滙豐需要進一步為滙豐英國作出撥備，而滙豐香港的預期信貸損失料有限；內地業務預期信貸損失減少將是東亞 （00023） 盈利改善的主要推動力。

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編輯：陳韻妍