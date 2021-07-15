美槍械製造商推Lego型手槍 被批危害兒童安全

美國槍擊案問題嚴重，收緊槍械管制的要求一直不絕於耳。然而，美國有槍械製造商卻推出樂高造型的手槍，並形容是適合所有人的手槍，用以培養享受射撃運動帶來的樂趣。槍管團體則批評，此類產品會危害兒童安全。

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美國槍械製造商Culper Precision仿照格洛克（Glock）手槍，推出兒童玩具樂高（Lego）造型的「Block 19」手槍。Block 19以紅、黃、藍及綠色積木拼砌而成，與樂高（Lego）經典積木顏色十分相似。Culper Precision形容，生產Block 19旨在突出射擊運動的樂趣。

Block 19推出後，引起無數聲音反對，Everytown for Gun Safety發起人沃茨（Shannon Watts）聯絡樂高的丹麥總部，通報有關事件。樂高及後已去信Culper Precision，要求停止及終止生產與集團顏色類似的Block 19玩具。沃茨更批評「Block 19」存在安全風險，容易導致意外槍擊事件。

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目前Block 19已於Culper Precision網站上刪除，Culper Precision亦發表聲明，強調生產Block 19是希望帶出槍械適合所有人的信息，指負責任地持有槍械及射擊是一項非常愉快的活動，重申槍械只提供合法擁有人購買。

美國禁止生產與真槍完全相似的兒童玩具，但法律未有明確限制製造商生產與玩具相似的槍械。當地涉及兒童與槍械的意外正在增加，去年有超過140人因兒童或未成年人的槍撃意外而喪生。

責任編輯：郭麗明