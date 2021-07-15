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美國麥當勞大派福利搶人 加薪兼享託兒服務

環球社會熱點 10:05 2021/07/15

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新冠疫情重創美國經濟，包括跨國企業麥當勞等大公司均利用裁員節省開支。隨著新冠疫苗接種普及，美國疫情緩和，當地多間麥當勞分店需要重新招聘人手，應對增加人流。麥當勞決定推出福利計劃，涵蓋兒童照顧服務及提升薪酬等，希望能吸引更多人入職。

麥當勞餐引印尼人瘋搶BTS餐 多間分店暫停營業 【下一頁】

麥當勞5月已宣布，提升餐廳員工平均最低時薪至15美元（約117港元）。

麥當勞的特許經營商自去年起，調查逾5,000名員工意見，詢問有關調整福利的取向。《華爾街日報》報道，經過一年整合及商討，一眾麥當勞特許經營商在6月同意，推出「Employee Value Proposition」計劃，表明會為員工提供新福利。

計劃下，員工將享受更多福利，包括更高薪金﹑職業訓練及靈活工作安排，甚或是托兒及長者看護服務。據悉，現在部分特許經營店已有落實相關福利，其他經營商將在今年內決定是否引入。

英格蘭男子闖麥當勞搶劫 要求食麥樂雞但失敗 【下一頁】

麥當勞計劃投入數百萬美元，支援一眾特許經營商營運，新計劃將改變在麥當勞工作的意義。針對餐飲業普遍人手短缺的油炸廚師（fry cooks）及自駕者外賣工作人員職位，麥當勞將增加招聘宣傳。

美國麥當勞去年因疫情而大幅削減人手，目前全國擁有員工數目約80萬人。隨著美國經濟復甦，不少行業員工數目開始回到疫情前水平，惟餐飲行業員工數目仍然較疫情前減少約130萬人。部分人士因有染疫風險、兒童照顧及希望繼續領取失業救濟金等原因，對重新就業抱有疑慮。

責任編輯：李俊儀

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