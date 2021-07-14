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【中概科技股】想撈底又怕受傷害？　一文看市場對科技股看法

股市 17:43 2021/07/14

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內地加強監管科企，本港科網股2月見頂以來，一直尋底，AMT已跌至逾多個月低位，近日初見起色。不少散戶心動想撈底，但也怕受傷害。本文綜合市場對科網股的看法，為各散戶作一個參考。

女股神Cathie Wood減持中國科技股

有「科技女股神」之稱的Ark Investment投資總監Cathie Wood向來鍾情中概股，但旗下多隻ETF近日頻頻沽出中國科技股。當中Ark Innovation ETF（ARKK）在2月時曾持有8%中國科技股，但現時已跌至低於1%，同時主打投資新一代科技股的Ark Next Gerneration Internet ETF（ARKG）的持倉水平亦下跌至5.4%，是自2014年10年以來最低。

Cathie Wood表示，由於北京的監管整頓，中國科技股的估值可能會繼續走低。

我確實認為會出現估值重置。從估值的角度來看，中資科技股估值已不斷下滑，估值很可能會持續於低位。

Cathie Wood減持中資科技股　料估值會持續於低位【下一頁】

淡馬錫繼續看好

新加坡國營投資公司淡馬錫（Temasek）北美及科技板塊主管曹墨可（Mukul Chawla）指，盡管近日中國加強對企業的監管，但淡馬錫對於滴滴（美：DIDI），以及螞蟻等公司前景仍感樂觀。

淡馬錫投資多隻中概科技股，除了滴滴出行和螞蟻集團外，淡馬錫也是京東物流 （02618） 的基石投資者之一，亦有投資快手 （01024） 及據報擬放棄赴美上市的內地醫療數據商零氪科技（LinkDoc）。

曹墨可表示，針對企業監管政策並不是只發生在中國，在不同國家亦有同樣的情況。因此並未影響淡馬錫的投資取態，而且將會繼續在中國進行投資。

新加坡淡馬錫﹕內地加強監管　無阻淡馬錫看好中國市場【下一頁】

摩通：長線投資者可入手

摩通亞洲股策略師Mixo Das接受CNBC訪問時指出，現在可能是購買亞洲股票的最佳時機。他指出，美股續創新高，而歐洲及日本股市也漸漸趨向歷史高位。反觀，亞洲股市仍然落後。

他表示，投資者目前在亞洲的倉位“「常非常輕”」，而估值已降至更正常的水平。他補充說，如果該地區的宏觀經濟勢頭開始穩定，亞洲股市可能會大幅上漲。

至於中概科技股，Das認為，對於長線投資者來說，科技股仍然可以「買入」。他指出，中國科技公司仍有增長前景，盡管增長速度可能會因北京更嚴格的監管審查而放緩。他又稱，相對全球可比公司的估值，中國科技股的估值「低得離譜」（ridiculously cheap ）。

瑞信建議逐步收集

瑞信此前發表報告指出，科技股股價的回調，相信是反映市場對相關公司今年度盈利之保守預期，該行更料於2022年盈利有進一步下跌的風險，料5大科技股，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 及拼多多（美：PDD）明年收益平均增23%及盈利增36%的預期屬過於樂觀。

該行認為，內地政府希望互聯網巨頭在全球保持競爭力並有序發展，但目的不是遏制該行業發展，相信最近的行動旨在建立促進競爭的規則環境，使人民的利益和國家安全保持一致。

瑞信認為，雖然難以估計內地政府的下一步監管行動，但基於部分內地科網股股價已累跌不少，建議逐步收集騰訊、美團、嗶哩嗶哩 （09626） 及拼多多（美：PDD）。

相關文章：【買美股】港股科技股困　轉倉買美股科技股會否太遲？

【科技股挫】市監局處罰經營者集中案、阿里騰訊涉事案件已佔半數　阿里巴巴逼200元

編輯：吳敏芳

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新經濟股 港股 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 股票 Cathie Wood 中國概念股 撈底

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