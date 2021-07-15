【完美安樂窩】 新婚夫婦百萬裝修新居 為求完美花逾年半完成 中國風變陽光與海灘 暗藏玄機方便養貓

新婚夫婦最希望的是有一個安樂窩。丈夫為求生活稱心滿意，由設計，查資料再到測量、格價等到親力親為，將筲箕灣東旭苑變成一個充滿着陽光氣息的單位，單位實用面積約650呎。

屋主吳先生接受訪問時表示，雖然找了不少裝修公司，最後卻不小心找到一個項目管理差的公司，令裝修時間大大加長。2019年7月開始，本以為按合約寫的七十個工作天就能完工, 後來被裝修公司拖, 一年後才完成裝修。事事追求完美的他，眼看着屋中有很多做得不好的地方，又用各種方法要求公司施工。屋主先是草擬警告信要裝修公司承擔對屋主的潛在經濟及精神傷害, 保留一切在法律上的追究權利。另外他又在裝修社交平台訴苦， 得到網民的讚好及分享, 並截圖給裝修公司看, 藉此警告保留對公司的聲譽聲討。整個裝修工程終在2021年頭才叫完滿地劃上句號。

「過程甘甜，結果還算美滿。」

吳先生收樓時覺得單位顏色偏向中式, 線條及顏色偏向複雜, 不合他口味。另外，裝修前玄關轉左就是飯桌的話，不止令出入不順，還阻礙了風水。而且在玄關看進客飯廳的視野相對陝窄，再遠一點也只能看到對面的樓宇。

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拆除房間 增大客廳空間

於是，吳先生決定改造飯桌的大小，變成長窄形後又把位置改到對面的藍色牆，令玄關至飯廳空間暢通無阻。他還拆除一間房，擴大了客廳，對角線拉到最大後就可以由玄關看到海景。

「客廳多了空間給家人互動！」

而電視矮櫃亦可以前後移動， 可以改變電視距離之餘, 還能隨時隨地去增大客廳空間。

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單位採用淺色主調 線條簡約多思想空間

全屋傢私及牆身以白色為主，也能方便以後的轉換不同顏色的家具，非常靈活的設計。為了單位不會變得寡調，屋主就用了傢俱顏色「上色」。夫妻二人工作都需要很多思考空間，因此單位線條簡潔，亦採用曲線的設計就能儘量避免稜角。

設計人性化 配合夫婦二人需求

身為攝影師的太太有不少工作器材需要放在家中，而且他們亦有飼養貓貓，所需的空間大增。有見及此，吳先生訂造了不少收納櫃，如客廳的高身薄櫃 ：「以最少嘅位置收藏煤氣爐,，卷紙巾,，漂衣液等雜物。而且高身嘅櫃亦有助拉高視覺。」，主人房：「 床底下, 地台櫃內, 窗邊椅櫃內, 高身櫃內盡是收納空間」

而且為了方便176cm的男主人，166cm的女主，廚房和洗手間的桌子高度改為90cm（一般只有75-78cm）。

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套廁變主廁 走高雅風格

本來主人房配搭小套廁，裝修後把房間改小，擴大了套廁變主廁。顏色主要是白，淺藍和淺金色，以配搭出高雅風格。未改裝前的企缸變成了特大日式浴缸，另配上淺金色潔具。最特別的是吳先生利用了120大照射角度的假天花LED燈, 牆身高處亦有燈光覆蓋到，藉此拉高樓底感覺 。

主廁變客廁 惟一「黑點」 暗藏玄機方便養貓

現在的客廁前身是主廁，改裝後貓貓也能一起用。洗手盤的櫃中藏有貓砂盤，方便屋主打開就能清潔。而且貓廁更備有通風百頁，不怕空氣不流通。

另一特別之處就是全單位惟一的黑色裝修，吳先主覺得這個英國品牌地磚太漂亮，實在忍不住要破戒。

廚房用白色 有特別方法不怕髒

吳先生在所有可見光牆身同埋地板用上無縫一體式陶瓷岩板，其質料抗菌防污易清潔，防潮。因為無縫所以不怕污垢, 也不怕磚縫發霉。

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客廁所工程 $ 52891

主廁所工程: $ 93036

廚房工程 $ 84666

廳房工程$ 121799

其他 $ 203834

傢私訂造 $ 198534

水電工程$ 37727

燈具 ＄36330

電器 ＄194044 合共：$ 1032620

*資料由受訪者提供

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責任編輯：張瑋婷