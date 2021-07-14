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【示範單位】屯門新盤上嵐最大290呎　設38呎特大室外空間

股樓投資 19:07 2021/07/14

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由建灝地產集團發展的全新屯門住宅項目「SkyeHi上嵐」開放示範單位予傳媒參觀。項目展覽廳及示範單位位於荃灣楊屋道88號Plaza 88，建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，展覽廳將於周五（16日）起正式開放予公眾參觀。

是次開放的示範單位以上嵐18樓C室為藍本，實用面積290平方呎，屬一房間隔。單位大門入口設嵌入式儲物櫃，沿玄關直走即見長方形客飯廳，值得留意的是，客飯廳與22平方呎露台及16平方呎工作平台相連，兩者合併面積達38平方呎，令室外空間更見實用，容易放置戶外家具或作晾衣之用。

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客飯廳另一側則連接開放式廚房，發展商選用一系列歐洲品牌Gorenje廚具，設多款嵌入式家電，包括雪櫃、洗衣乾衣機及微波爐等，節省室內空間。

單位睡房呈長方形，空間闊絡，可放置雙人床及大衣櫃。睡房同時設有偌大玻璃窗，增加採光度和景觀。此外，單位採套房設計，浴室位於睡房側邊，設淋浴間，不設窗。

鄭智荣指，項目自命名以來收到不少查詢，將於未來數日公布首張價單，相信可受年輕人、小家庭及投資者歡迎。他續指，首張價單將涉及不少於50伙單位，而定價將參考屯門區市區新盤，有關呎價座落在2萬至2.1萬元水平。

資料顯示，上嵐位於屯門景秀里2號，屬單幢項目，共提供112伙，全數單位均為標準一房間隔，實用面積由265至290平方呎不等，預計落成日期為2023年7月底。

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撰文 : 謝昕蕎

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