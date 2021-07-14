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【中學文憑試】DSE 2021於下周三放榜　考評局今年首以手機短訊發放成績單

環球政經 17:54 2021/07/14

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今年中學文憑試（DSE）將於下周三（21日）放榜，考評局今日（14日）公布有關當日發布成績單的安排，並首度試行以電話短訊（SMS）發送相關成績。

當局指，學校考生（包括日校及夜校）應按所屬學校的安排領取成績通知書，自修生的成績表則會經郵寄發，預計考生可於放榜當日收到；若當日沒有收到的話，考生可於放榜翌日(22日)親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台或致電考試資訊中心查詢，自修生及夜校考生亦可於放榜當日及翌日網上查閱成績。

此外，考評局今年試行以手機短訊(SMS)發放成績，考評局將於放榜當日上午9時起，向已提供SMS手機號碼的考生，發出載有其文憑試成績的手機短訊。

考生對可考慮在成績發放後5曆日內提出申請積分覆核或重閱答卷，截止日期為本月26日；學校考生須透過學校遞交申請，而自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請，詳情可參閱《考生手冊》或相關小冊子。值得留意，學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時透過電郵向考生發出繳費單，考生須於指定日期內繳費。

 

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責任編輯：潘曉豐

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