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【新股IPO】醫脈通2192明日掛牌 暗盤高開28.5% 收市升幅收窄升6.6%

股樓投資 19:30 2021/07/14

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中國在綫醫師平台醫脈通（新上市編號：02192）在明日（15日）上市前暗盤表現造好，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開28.5%報34.95元，最高見35元，後市回落，收市報29元，較招股價27.2元升6.6%，成交1,490萬股，涉資4.57億元，以每手500股計，一手帳面賺900元。

一文看清本周有邊12隻新股掛牌 騰盛、領悅、優趣匯、醫脈通、康聖環球等，見【下一頁】

醫脈通是次在全球發行1.55億股，公開發售錄得超購認購591.41倍，一手中籤率僅5%，認購90手方能穩獲一手。醫脈通以招股上限27.2元定價，其招股價範圍介乎24.1元至27.2元；集資淨額預計為40.01億元。聯席保薦人為高盛及海通國際，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、海通國際及中金公司。

根據公司早前簽訂基石投資者協議，以每股發售價27.2元計，FMR、富達國際、騰訊（00700）全資附屬Tencent Mobility及GIC各持有公司1,141.55萬股，持股1.65%。另外Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds各持有公司570.75萬股，持股0.83%。

延伸閱讀:【大行點睇】料京東次季收入增長遜預期 下半年新業務虧損持續 大和降目標價至425元

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記者：張以正

醫脈通（02192） IPO 港股

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