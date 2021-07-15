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【職場熱話】大學未畢業「幫屋企手」 遇免死金牌親戚 有苦自己知 網民安慰「生意日後都是你的」

理財智慧 14:22 2021/07/15

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「創業難守業更難」是否一個永恒的道理？有網民在網上發文，在大學未畢業前，父母已要求「幫屋企手」，誰知正是燙手山芋，例如一堆有「免死金牌」的親戚、網民愈勤力；同事愈懶散、人工低工時長、身邊朋友以為他遊手好閒、羨慕朋友可以放假去旅行等。

網民經歷:

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帖文一出，得到不少網友安慰，「改變下想法，樓主已經比同期朋友走前一步，擔任一間公司的老闆。」、「從好的方面去看，生意日後都是你的。」但有網友持相反觀點，叫樓主盡早抽身或嘗試與父母溝通「如果希望作出改變，應盡快找機會進修，不要再浪費時間，繼續原地踏步。」、「嘗試成熟地與父母討論店舖的問題，令自己有更多的私人時間。」

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清，詳見【下一頁

 

有網友也分享幫家人工作的經歷，鼓勵樓主不要放棄，「曾經『幫屋企』數年，明白當中的困境。樓主要學習忍耐，等日後自己可以獨當一面或者等親戚退休就會有所轉變。」

 

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責任編輯：陳佳恩

財務自由 大學 經濟 編輯 退休 畢業 香港經濟日報 香港

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