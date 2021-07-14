【人民幣定期存款】人民幣搶存戰升級 存30萬港元一年享2.5厘

▲ 富邦今天降門檻，允入場費30萬港元開立3個月到一年人民幣定存也有2.5厘。

人行正式降準前夕，4間中小行搶吸人民幣定期存款，包括今天（7月14日）富邦3招齊發：（1）首先急降門檻，把原本起存額等值100萬港元，現下調至30萬港元，3個月及一年也享2.5厘，但須全新資金或兌換，以及在該行巳持有100萬港元的理財戶；（2）至於原有100萬港元的入場費，所有客戶亦享以上特惠息；（3）新增30萬港元起存額，所有客戶敍造3個月至一年齊享2.3厘。

各行人幣1年定存最新存息，可按下圖了解

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而昨天（13日）已有3行加息，如信銀國際全面上調短中長息，半年期年息加0.2厘、至2.55厘破頂息。專家指，人幣突爆加息搶客戰，料業界為通關及跨境理財通早作布局。離岸人民幣拆息今早再抽升，隔夜息突破4厘，再呈現倒掛，較一年期的3厘高，市料短期頭寸較緊張。

上商昨亦加3個月人幣短存年息，而華僑永亨更連環出招，新推一年定存最高享2.45厘息，半年年息也有2.4厘，但須500萬元（人民幣，下同）全新資金，優惠額滿即止。至於起存額100萬元，半年及一年齊享息2.35厘；20萬元則為2.3厘。信銀國際亦上調一年期存息0.25厘，新息率為2.65厘。

美元定存最高息達6厘【下一頁】

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉說，調高存息為要加強競爭力，冀吸新錢，現時3個月到一年存期皆受捧，因人民幣息率較港元高。

此外，美資大行維持對人幣最牛預估，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧昨回應本報查詢指，對美元兌離岸人幣 6至12個月的預測不變，料為6.3，長線目標仍是5.6。

黃栢寧認為，人行降準預示未來將採溫和的貨幣政策，有利內地經濟持續復甦及金融穩定。 談及明天（15日）內地公布GDP，黄栢寧料內地第二季經濟或增長8.2%，但第三季及第四季分別放緩至6%、以及5.1%，至於全年預測則升8.8%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪