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仲量聯行：即使通關　也不要期望太高　料樓價升幅溫和　政府未必加辣

股樓投資 17:28 2021/07/14

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市場預期中港快將通關，屆時將帶動樓價進一步上升，但仲量聯行香港主席曾煥平強調，即使兩地通關，也不要期望太高，皆因通關只是一種心理預期，料對中小型單位價格影響有限。他續指，雖然中小型單位價格未必因通關而大升，但豪宅市場則能受惠，皆因以往八成或以上豪宅成交來自中國買家。 

被問到樓價會否於下半年內破頂，曾煥平坦言有機會，但要睇個別地區，並看好新界鐵路沿綫項目；若以面積區分，預計中小型住宅的樓價升幅最大，而豪宅破頂亦指日可待。他續說：「息率低企及經濟復甦較預期理想，持續帶動住屋需求。然而，全球經濟仍然受制於疫情發展，封關也影響來港投資地產市場的內地資金，流入資金有限，我們預期中小型住宅及豪宅價格於下半年將上升0至5%。」 

值得留意的是，早前有評論指，樓市於第三季創新高之後，政府或會對樓市加辣，曾煥平說，預計今年全年樓價升幅約一成內，升幅依然較溫和，加上政府傾向增加供應，來解決房屋問題，料政府加辣機會大跌。

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撰文 : 黃卓賢

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