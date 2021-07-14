被質疑誇大產品銷售前景 馬斯克：我有樂觀習慣

▲ 控方質疑馬斯克曾誇大SolarCity產品的銷售前景時，馬斯克竟回應自己一向習慣樂觀。

電動車生產商Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）本周於美國特拉華州法庭，就Tesla收購SolarCity一案出庭作證。控方質疑馬斯克曾誇大SolarCity產品的銷售前景時，馬斯克竟回應自己一向習慣樂觀。

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馬斯克在Tesla與SolarCity都持有約22%的股份，而馬斯克的表兄弟為SolarCity創辦人兼行政總裁。

SolarCity於2016年面臨財困，但Tesla同年以全部換股方式，斥資約21億美元（約163.8億港元）收購SolarCity。

有股東就收購案起訴，指馬斯克向Tesla董事會施壓才促成收購SolarCity，導致Tesla耗盡資產價值。

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馬斯克周一（12日）與周二（13日）一連兩日，於特拉華州威爾明頓（Wilmington）法院出庭作證。

主審法官指出Tesla當時也經營不利，詢問馬斯克為何仍要收購一間太陽能公司。馬斯克表示Tesla不只要當一間汽車公司，認為電動車也是可持續能源未來發展的一部分，而這就是收購SolarCity的原因。

控方律師巴倫（Randall Baron）盤問馬斯克，問他是否曾就SolarCity的核心產品銷售前景作出不實陳述。馬斯克回答指他一向有樂觀的習慣，巴倫則反擊指這種做法屬於錯誤而非樂觀。

Tesla收購價較SolarCity當時股價高出30%，巴倫質疑馬斯克是否有參與討論收購價。而馬斯克否認有主導收購過程或收購價，強調上述問題由董事會討論。

責任編輯：鄭錦玲