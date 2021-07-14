【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台

香港寸金呎土，樓價一直攀升，令不少想「上車」但又沒有足夠預算的年輕人只好買「納米樓」。ViuTV節目《納米無明火》於本周一（12號）播出第6集。主持人谷德昭到坊深水埗一個面積只有204呎的「納米樓」。30歲的Cyrus是這個單位的業主。小小單位，卻有兩個露台，Cyrus都表示對這個單位很滿意。

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業主Cyrus年僅30歲，是一名業務策劃經理。他去年以413萬購入這個位於深水埗的單位。他直言「供樓不算是很大的開支」，供樓佔薪金的⅓，對生活影響不大。單位實用面積204呎，一進單位就「一眼睇晒」。近大門有一個開放式廚房，再走兩步就可以看到一張單人床和小書枱，小書枱可以邊處理文書，邊看景色。Cyrus平時的興趣是「睇電視」，所以躺在床上就會看到一部掛牆式的43吋電視。

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由於單位兩邊都有落地玻璃窗，採光度不錯。Cyrus以「背山面海」來形容窗外景色，靠床一邊窗可以看到獅子山，而另一邊書枱位亦望到海景。Cyrus對景觀很滿意，又指景觀「有保證」，「因為樓下是休憩公園，應該不會再起樓」。

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單位有兩個露台，小露台位於浴室外，通常用作晾衫，面積約13呎。而另一個露台則位於客廳外，面積約17呎。喜歡種植的Cyrus在露台放了不少植物，在露台放了兩張高凳和桌子，可以在此一邊飲食一邊觀看景色，十分寫意。雖然扣除兩個露台的面積後單位實際面積只有170呎，或許有人會認為這樣不划算，但谷德昭就認為「百貨應百客」，「現在付80元一杯咖啡，你也是想有這個露台而已」。

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Cyrus原本一家四口住公屋，他坦言置業決定很倉卒。但他考慮到自己是銀行員工，在樓按方面有優惠，所以開始物色樓宇。谷德昭好奇：「為甚麼不一開始就買舊一點但面積大一點？」但Cyrus就認為這個價錢只能買差不多30年樓齡的舊樓，要用一筆錢進行大維修，不划算，所以最後決定買「納米樓」。Cyrus現時單位感滿意，不過都希望日後可以換面積更大的單位。

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責任編輯：黃苑筠