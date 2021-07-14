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【內地富豪】內地今年加緊監管企業 　哪些富豪身家最不受影響？

Hot Talk 17:53 2021/07/14

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在今年的監管風暴下，阿里巴巴（09988）集團創辦人馬雲身家大幅縮水，失落中國首富神壇。

內地監管部門自去年年底開始，相繼以反壟斷、網絡安全等理由整頓科網企業，今月滴滴出行（美﹕DIDI）上市次日更被網信辦要求將其流動應用程式下架，引發其股價急挫。在今年的監管風暴下，阿里巴巴 （09988） 集團創辦人馬雲身家更大幅縮水，失落中國首富神壇。除了馬雲以外，哪些內地企業家的身家亦受到監管浪潮影響？哪些行業的企業又能夠逆流而上？

對比《福布斯》2020年億萬富豪名單，以及截至7月14日的實時數據，在科網企業之中，以馬雲身家縮水最多，從去年的656億美元大跌至459億美元，跌幅達3成。但除了馬雲以外，騰訊 （00700） 創辦人馬化騰身家僅較去年下降了3億美元，至549億美元，跌幅僅達1%。而京東集團 （09618） 創辦人劉強東身家則減少了9億美元，至194億美元，跌幅達4%。

美團 （03690） 創辦人王興據報因引述《焚書坑》古詩帖子而被內地政府約談，美團今年亦曾被市監總局要求規範價格競爭，不過，王興身家似乎未見下跌跡象，今年仍升10%至226億美元。

市監總局要求美團等「共享消費」品牌規範價格競爭　30日內提交整改報告，詳見﹕【下一頁】

網易丁磊今年愈賺愈多

網易（美﹕NTES）創辦人丁磊身家則似乎未受科網監管網潮影響，今年愈賺愈多，身家大升28%至267億美元。至於一直強調未有上市計劃的字節跳動創辦人張一鳴，其身家亦增加29%，至358億美元。

41歲黃崢急流勇退辭去董事長一職，詳見﹕【下一頁】

今年不少內地企業巨頭老闆相繼離任，除了張一鳴宣布卸任CEO外，社交電商平台拼多多（美：PDD）創辦人黃崢今年亦宣佈，擬辭去董事長職務，但仍無阻其身家繼續壯大，目前其身家為395億美元，升幅達29%。

至於亞洲首富、農夫山泉  （09633）  及萬泰生物（滬：603392）創辦人鍾睒睒，今年亦辭去萬泰生物公司董事、董事長等職務，不過其身家亦繼續累升4成至753億美元。

新晉亞洲首富鍾睒睒宣布辭職，詳見﹕【下一頁】

比亞迪王傳福身家增幅甚快

值得注意的是，比亞迪 （01211） 董事長王傳福身家增幅達近8成，截至今日，其身家已從去年的114億美元升至203億美元。同屬汽車行業的吉利創辦人兼董事長李書福身家亦見增長，升幅達24%，至198億美元。

恒大債台高築再傳資金斷裂，彭博：許家印身家大縮水至不足200億美元，詳見﹕【下一頁】

另外，除了馬雲以外，順豐控股（深﹕002352）創辦人王衛、以及受到債務負面消息影響的恒大 （03333） 主席許家印身家亦下跌不少。截至周四（14日），許家印身家大幅縮水至不足200億美元，累計已下跌28%，至194億美元。王衛身家則從去年的322億美元，下跌15%至274億美元。

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編輯﹕賴奕羚

港股 美股 張一鳴 劉強東 丁磊 許家印 馬雲 王衛 馬化騰 傳統經濟股

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