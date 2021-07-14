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【電子消費券】華置推消費券計劃獎賞　送逾1000萬元現金券

Hot Talk 16:42 2021/07/14

分享：

華置推消費券計劃獎賞　送逾1000萬元現金券

為響應政府消費券計劃，華人置業 （00127） 由2021年8月起推出「消費券線上線下大賞」，其管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET 及灣仔電腦城，六大商場將送出總值超過港幣1000萬元的現金券。

一文看清各界及支付工具最新消費券優惠，詳看【下一頁】

華置表示，凡使用政府消費券計劃指定的支付平台，包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK 及Tap & Go「拍住賞」，在The ONE、皇室堡及新港中心內消費，及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店消費，有機會獲得以下三大豐富獎賞。獎賞包括：

一、500萬元「線下」消費獎賞

消費者透過四大支付平台，在The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿港幣1000元，可獲贈價值港幣100元的商場購物現金券；消費滿港幣3000元，更可獲贈價 值港幣500元的美食及商場購物現金券，且有關現金券均不設最低消費。

二、500萬元「線上」額外商場現金券

「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店，將公開發售上述六大商場的購物現金券，並接受消費者透過四大支付平台付款。消費者購買500元購物現金券，即可獲贈100元購物現金券，多買多送，最多可獲贈500元現金券。有關購物現金券將分階段發售及送出，全數有效期至2022年3月31日。

三、5倍會員積分

The ONE Club及WINDSOR CLUB的會員於2021年8月至12月期間逢星期一，透過四大平台分別在The ONE及皇室堡消費，將獲得5倍會員積分（上限為30000分）。

有關優惠的具體詳情，請留意六大商場日後在Facebook的公布。

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：【按此】

相關文章：【電子消費券】消費券7月4日起接受申請、8月可收錢 政府設中央平台供市民登記（不斷更新）

【電子消費券】花旗夥WeChat Pay HK推電子現金券獎賞　抽獎最多獲5000元

經濟 電子消費券 皇室堡 Windsor House 新港中心 Silvercord 銅鑼灣地帶 Causeway Place 灣仔電腦城 東角 Laforet 商場 華人置業（00127） 銅鑼灣

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