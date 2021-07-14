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【調查報告】Check Point® ：企業轉至混合工作模式 增加使用雲端安全保護和SASE解決方案 皆因網絡攻擊有所上升

理財智慧 19:20 2021/07/14

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不少企業和機構因應疫情都轉移至遠端和混合工作模式，黑客伺機犯案，令網路攻擊和威脅有上升的跡象，網路安全解決方案供應商 Check Point® 軟體技術有限公司(美：CHKP)公布有關的調查報告，結果顯示越來越多機構正轉向採納基於雲端的安全保護和SASE解決方案。在機構支援員工遠端存取公司資源的情況下，SASE模型可解決傳統網路架構的局限，將網路和安全融入到雲端中。

【科研發明】星之子陳易希又有新發明 研發智能通訊、直播及繳款平台 助教會及非牟利機構渡逆境 【下一頁

報告指出，有45%的受訪者認為機構於轉向遠端辦公環境時需承受更高的網路攻擊風險，而最嚴重網路攻擊的行業分別是佔54%的金融業、52%的公共事業及47%的製造業。其次，管理受到挑戰，IT 和安全專業人員分別遇到佔46%擴展性能、佔42%私隱和資料主權問題，以及佔40%支援員工非託管設備的遠端存取三大難題。 再者，為了滿足大幅增長的遠端辦公需求，69%的安全專業人員表示他們正在增加本地容量；66%的受訪者正轉向基於雲端的安全保護，令人驚訝的是，36%的受訪者都選擇雙管齊下。而在支援遠端存取企業應用的情況，70%的受訪者認為保護應用程式免遭網路攻擊和零日威脅均非常重要。報告亦顯示，94%的受訪者熟悉安全訪問服務邊緣框架，但採用速度緩慢，只有9%已經實施，21%正計劃執行。

調查中最有趣的是，機構對雲端和本地安全保護的雙重採用。為方便起見，相比以全新解決方案取代沿用的解決方案，為沿用方案增加容量可能更容易。這反映的可能是分階段採用基於雲端服務的方法，又或是機構考慮數據駐留的結果。

消委會：9成水性卸妝液表現遜色　68元無印卸妝品性價比高 【下一頁

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Check Point 軟體技術公司產品行銷副總裁 Rafi Kretchmer 表示，轉向遠端和混合工作模式是新冠疫情帶來最主要的變化之一。由於很多機構都使用多個不同的單點產品，令管理變得複雜之餘，威脅可視性亦更低，以致網路性能和保護都受這分散式環境影響。是次調查又發現，許多機構都有感面臨著更大的風險，並逐漸轉向基於雲端的安全保護。SASE 框架整合了雲端服務，可把攻擊面減至最少，並提升用戶體驗。

 

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責任編輯：羅浩濂

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