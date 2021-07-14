【銀色債券】銀債下周二開賣 專家籲認購前留意4大重點

▲ 銀債保證年息3.5厘，長揸3年每手穩賺1050元利息。

銀色債券下周二（7月20日）開賣，專家忠告60歲以上的銀髮族，宜盡用閒資瞓身抽這俗稱長者iBond的定息產品，因其保證年回報3.5厘，遠勝定期存款，捧場客持貨3年，每手（1萬元）穩袋1050元，市料勢必丁財兩旺。業界提醒4大注意，包括：（1）手頭欠鬆動的老友記：若早前已抽中通脹掛鈎債券（iBond:04246），不妨趁iBond現價為103.65元，較面值100元高，先趁高套現，畢竟官債保底息兩厘，不及銀債3.5厘。

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（2）銀根充裕的長者：要是手持閒資乏出路，不妨盡用限額以100萬元申請，博增加中籤率，眼下港股甚波動，港元定期存款息率又甚低。盡管市面不乏5厘息的港元定存選擇，牌面跑贏銀債3.5厘，惟多屬港元短存，例如由東亞（00023）提供的一個月短存，上限兩萬元，期內只賺息約83元。而滙豐（HSBC）及恒生（00011）亦有5厘，但分別也是1個月及7天短存，且須附帶條件。至於一年定存最高僅0.7厘，呈雙冠王，由騰訊（00700）、工銀亞洲及港交所（00388）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米（01810）頭的虛銀天星（Airstar Bank）提供。而天星冠絕全城8厘息是谷針抽獎，名額僅100個。

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（3）中銀香港（02388）專家建議抽20手：今年銀債發行額為240億元，若反應好，政府指會加碼至300億元。可是，新一批長者iBond把認購年歲由65歲下調至60歲，合資格申請人驟增60萬人、至總數200萬人，市料反應必熱爆，在超低息環境下勢遭搶購。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌上月在銀債記者會預計，每人平均獲配10手至15手，建議申請20手到30手。致富證券董事暨證券業務主管郭家安建議，抽10手至15手。

銀色債券7月20日接受60歲以上人士認購【下一頁】

（4）不設二手市場：雖然銀債堪稱零風險的穩賺不賠工具，但不設二手交易，不似iBond在港交所掛牌，可隨時買賣，若長者本身已投資年金等，應衡量每年須動用的基本開支使費，例如繳交保險費，以及預留約流動頭寸供半年用，一旦有急病作醫療開支等應急用。因此建議散戶量力而為下注。參考去年銀債發行額加碼至150億元，幸運兒最多獲分14手（即14萬元）。

就算本港通脹升溫，惟業界普遍預期難以跑贏銀債3.5厘蟄底息。花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧料，今年全年消費物價指數（CPI）升1.8%，明年錄得2.2%漲幅。上商研究部主管林俊泓料明年CPI只升2%。大新（02356）經濟師溫嘉煒更進取，料明年CPI升2.3%，信銀國際經濟師李業勤博士估計，明年CPI彈升逾2%。然而，仍不及銀債3.5厘保底息，由此可見，靠食息維生的老友記，銀債值得重錘出擊瞓身抽。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪