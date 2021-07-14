蘋果被指與高盛合作　推Apple Pay分期付款功能

▲ 外媒近日指出，蘋果（Apple）將與高盛集團（Goldman Sachs）再次合作，推名為Apple Pay Later的「先買後付」期付款服務 。

隨支付工具市場上百花齊放，供應商需要有更便利的支付工具來吸引消費者選用。外媒近日指出，蘋果（Apple）將與高盛集團（Goldman Sachs）再次合作，推名為Apple Pay Later的「先買後付」期付款服務 。

據彭博報道指出，Apple Pay Later可用於網購及實體門店交易，用戶分期付款的申請會透過iPhone來進行，而高盛將作為分期付款方式的貸款方。據悉，沒有申請Apple Card的 iOS 使用者，也可透過Apple Pay用自己的信用卡進行分期付款。

另外，蘋果預計提供兩種先買後付的支付方式，一種是「Apple Pay in 4」，會在兩周內在無利息的情況下，分四次還款。第二種是「Apple Pay Monthly Installments」在未來幾個月內有利息的情況下還款。

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有報道認為，假如蘋果提供比一般金融機構更好的利率方案，可能會威脅到其他金融機構的「先買後付」的服務，如金融初創Affirm（AFRM）及Paypal。Paypal目前有「PayPal’s Pay in 4」的服務，提供線上購物兩周內分四次付款。

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責任編輯：張凱琳