  • 33°C
香港時間 : 2021714日 (三) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果被指與高盛合作　推Apple Pay分期付款功能

科技 17:58 2021/07/14

分享：

外媒近日指出，蘋果（Apple）將與高盛集團（Goldman Sachs）再次合作，推名為Apple Pay Later的「先買後付」期付款服務 。

隨支付工具市場上百花齊放，供應商需要有更便利的支付工具來吸引消費者選用。外媒近日指出，蘋果（Apple）將與高盛集團（Goldman Sachs）再次合作，推名為Apple Pay Later的「先買後付」期付款服務 。

據彭博報道指出，Apple Pay Later可用於網購及實體門店交易，用戶分期付款的申請會透過iPhone來進行，而高盛將作為分期付款方式的貸款方。據悉，沒有申請Apple Card的 iOS 使用者，也可透過Apple Pay用自己的信用卡進行分期付款。

另外，蘋果預計提供兩種先買後付的支付方式，一種是「Apple Pay in 4」，會在兩周內在無利息的情況下，分四次還款。第二種是「Apple Pay Monthly Installments」在未來幾個月內有利息的情況下還款。

【Switch】任天堂公布上半年Switch下載排行榜　Mario三甲不入

有報道認為，假如蘋果提供比一般金融機構更好的利率方案，可能會威脅到其他金融機構的「先買後付」的服務，如金融初創Affirm（AFRM）及Paypal。Paypal目前有「PayPal’s Pay in 4」的服務，提供線上購物兩周內分四次付款。

【Android 12】Android 12系統秋天登場　加入全新「遊戲模式」

【數碼轉型】會計師職能轉變　掌握科技應用與時並進

責任編輯：張凱琳

相關文章

【大灣區創業基金】阿里巴巴香港創業者基金投資大灣區基金　提供20億元融資方案
2021/07/13
【大灣區創業基金】阿里巴巴香港創業者基金投資大灣區基金　提供20億元融資方案
【高清鏡頭】傳新款MacBook Pro全面升級鏡頭　解像度大增至1080p
2021/07/13
【高清鏡頭】傳新款MacBook Pro全面升級鏡頭　解像度大增至1080p
【電動車】Hyundai及KIA加入「RE100」項目　全面生產電動車
2021/07/13
【電動車】Hyundai及KIA加入「RE100」項目　全面生產電動車
【Tesla】Tesla與三星簽訂協議　為Cybertruck提供攝錄鏡頭
2021/07/13
【Tesla】Tesla與三星簽訂協議　為Cybertruck提供攝錄鏡頭

你可能感興趣

【大灣區創業基金】阿里巴巴香港創業者基金投資大灣區基金　提供20億元融資方案
14:59 2021/07/13
【大灣區創業基金】阿里巴巴香港創業者基金投資大灣區基金　提供20億元融資方案
【高清鏡頭】傳新款MacBook Pro全面升級鏡頭　解像度大增至1080p
17:33 2021/07/13
【高清鏡頭】傳新款MacBook Pro全面升級鏡頭　解像度大增至1080p
【電動車】Hyundai及KIA加入「RE100」項目　全面生產電動車
18:10 2021/07/13
【電動車】Hyundai及KIA加入「RE100」項目　全面生產電動車
網上貸款 Apple Card 信用卡 Apple Pay PayPal iPhone iOS 金融 Apple

上一篇文章

【創科人才】數碼港學院推逾10個暑期活動和計劃　發掘中小學生創科潛能

下一篇文章

【電子支付】Mastercard與Verizon聯手　開發5G非接觸式付款技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果HomePod】HomePod 15系統測試版更新　增支援無損音質
【蘋果HomePod】HomePod 15系統測試版更新　增支援無損音質
【Android 12】Android 12系統秋天登場　加入全新「遊戲模式」
【Android 12】Android 12系統秋天登場　加入全新「遊戲模式」
【數碼轉型】會計師職能轉變　掌握科技應用與時並進
【數碼轉型】會計師職能轉變　掌握科技應用與時並進
英黑人球員遭網絡欺凌　Twitter及Facebook被斥縱容歧視言論
英黑人球員遭網絡欺凌　Twitter及Facebook被斥縱容歧視言論
【Switch】任天堂公布上半年Switch下載排行榜　Ｍario三甲不入
【Switch】任天堂公布上半年Switch下載排行榜　Ｍario三甲不入
【Google Drive】電腦桌面版Google Drive登場　「備份與同步」將在10月退役
【Google Drive】電腦桌面版Google Drive登場　「備份與同步」將在10月退役