【蘇寧賣股】蘇寧易購披露最新入股股東架構　阿里巴巴為最大合伙人

▲ 蘇寧易購披露最新入股股東架構 阿里巴巴出資26.5億人幣、為最大合伙人

陷入財困危機的蘇寧易購（深：002024）獲國資牽頭成立的江蘇新新零售創新基金二期（下稱基金）入股16.96%，涉資88.3億元（人民幣，下同）。蘇寧易購最新披露11名於基金的參股比例，阿里巴巴 （09988） 旗下的杭州阿里媽媽軟件服務有限公司出資最多，涉26.5億元，出資佔比達30%。

蘇寧易購董事會震盪，張近東辭任董事長，看【下一頁】

其次為南京新興零售發展基金及華泰証券（上海）資產管理，分別出資約18.5億及17.8億元，佔比約2成。而海爾、TCL（深：000100）、美的（深：000333）分別出資6億元，佔比各為約6.8%；江蘇魚躍科技出資3億元，佔3.4%、海南吉力達出資2億元，佔2.3%。小米 （01810） 及阿里巴巴有份入股的易居出資1億元，各佔約1.1%，創維則出資5000萬元，佔0.6%。

值得留意是，蘇寧易購引入戰略投資者後，董事會出現即大換血，創始人張近東宣布辭任蘇寧易購董事長，改為擔任名譽董事長，另有數名高層亦退出。

相關文章：

【蘇寧賣股】國資牽頭入股蘇寧易購16.96%、復牌後升一成 阿里巴巴、小米、美的等企業參與

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦