【體育用品股】特步、李寧、安踏齊盈喜　其中一隻純利低過2019年

▲ 特步國際（01368）、李寧（02331）和安踏體育（02020）悉數公布盈喜。

特步國際 （01368） 、李寧 （02331） 和安踏體育 （02020） 已經悉數公布盈喜，上半年盈利均錄得大幅增長，除了因去年低基數之外，亦有國產替代的概念。不過，當中有一隻即使在盈喜後，純利仍低於2019年水平（見下表）。

股份 21年上半年預計純利（按年增幅） 19年中期純利（兩年複合增長） 21年上半年預計收入（按年增幅） 市值（7月14日收市） 彭博21年預測市盈率 安踏體育 至少34.82億人民幣（至少增長110%） 24.83億人民幣（18.4%） 超過220億人民幣（增長超過50%） 5017.4億港元 52.1倍 李寧 至少18億人民幣（至少增長164%） 7.95億人民幣（50.5%） 超過98.9億人民幣（增長超過60%） 2266.1億港元 63.9倍 特步國際 至少4.09億人民幣（至少增長65%） 4.63億人民幣（-6.0%） 未披露 359.6億港元 41.0倍

單是比較去年的低基數，來判斷公司的增長並不適合，如果用2019年業績計算兩年的複合增長，可以發現李寧的增長是最強勁的，這亦是為何市場給予較高的市盈率估值。至於特步國際在盈喜後表現不濟，相信也是市場對其盈利持續增長的能力有所懷疑。

盈喜原因一覽

特步電商、兒童業務增長強勁

7月13日，特步國際發盈喜，預計上半年純利增加不少於65%，主要由於（一）特步主品牌代理商的補貨訂單，因強勁的零售表現而大幅增加；（二）多個線上平台、社交媒體及直播渠道上加大推廣力度以推動銷售，電子商務業務加速增長；（三）兒童業務在產品設計及質量、品牌定位和零售網絡管理方面重組成功後，銷售勢頭強勁。

毛利率有所改善，因針對消費者喜好而持續進行的產品創新及多元化，及去年一次性庫存回購導致比較基數較低。另外，截至6月底，第二季主品牌零售銷售按年增長30%-35%，零售折扣水平介乎75折至8折。至於上半年主品牌零售銷售則增長40%-45%，零售存貨周轉約4個月。

李寧經營利潤率持續改善

李寧於6月25日發公告，預計上半年錄得純利不少於18億元（人民幣．下同），2020年同期錄純利6.83億元，主要由於收入增長超過60%及經營利潤率持續改善。

安踏旗下FILA及其他品牌擴展快速

安踏於6月17日表示，預計上半年純利增長不少於110%，而2020年同期為16.6億元，因前一年疫情低基數，安踏品牌、FILA品牌及其他品牌收益錄得強勁反彈，令收益預期增長超過50%；各品牌零售業務的零售折扣按年減少，預期提升集團整體毛利率；FILA品牌及其他品牌的零售業務規模擴展比較快速，實現更好的經營效率。

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編輯：區嘉俊