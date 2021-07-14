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【港股追蹤】藥明生物發盈喜 料上半年利潤增逾1.3倍 全日急升近7%

股樓投資 17:12 2021/07/14

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藥明生物（02269）公布，預計截至今年6月30日為止公司的權益股東利潤按年增長135%以上。

藥明生物昨日急跌後今日反彈，全日升近6.5%，收報139.8元，成交37.9億元。

【大行點睇】料京東次季收入增長遜預期 下半年新業務虧損持續 大和降目標價至425元  詳情請看[下一頁]

公司表示，上半年受惠於推進現行及新引入的新冠病毒項目，使收益相應提升。另外，新綜合項目收益及市場份額顯著提升；成功執行「贏得藥物分子」戰略，由研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益；疫情緩和後生產效率已完全恢復；現有產能和資源利用率的持續提升、運營效率改善項目的執行極大提高毛利率和運營利潤率；以及投資組合的公允價值變動推高投資收益，都有利期內增長。

【比亞迪 1211】 巴菲特愛將李祿減持 套現逾16億元 比亞迪捱沽  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

西藥股 藥物種類及名稱 香港 疫情 經濟 港股 藥明生物（02269）

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