【蘋果iPhone】傳蘋果要求產量增至20% 預料新款iPhone於9月發布

據外媒報導，蘋果公司要求旗下供應商提高今年內的生產數量，下一代新iPhone將達至9000萬部，較2020年的出貨量大幅增加。

近年，由發布會至年底的這段時間期間，蘋果一直保持生產數量至7500萬部的水平，惟在2021年預測報告內，預計公司內在接種疫苗以來，首次將發布額外需求。

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有知情人士表示，新一代iPhone將會在硬件上有一定的提升，包括處理器、攝像頭和顯示器等，並會在針對目前已推出的機型進行更新；坊間預料新一代iPhone將於今年9月發布，比去年10月發布時間稍為較早。

另外，公司亦計劃縮細前置攝像頭和面部解鎖傳感器切口的尺寸，並於明年進一步縮小其尺寸。

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責任編輯：潘曉豐