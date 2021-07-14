【碳中和】內地碳交易市場傳周五啟動　初期只納入發電行業公司

▲ 內地碳交易市場傳周五啟動 初期只會納入發電行業公司

國務院今日發表聲明稱，中國碳交易市場將在本周內開啟，發電行業將是首個納入碳市場的行業。據外電引述知情人士指，碳市場交易的具體啟動時間是本周五（7月16日）。

中國生態環境部副部長趙英民表示，發電行業將是首個納入全國碳市場的行業，合共逾2000家發電行業重點排放單位被納入碳市場，初期僅在這些排放單位之間，開展配額現貨交易。

碳交易，其實就是指碳排放權交易，通常情況下，政府確定一個碳排放總額，並根據一定規則將碳排放配額分配至企業。如果未來企業排放高於配額，需要在碳交易市場上購買配額，反言之，若公司低碳或零碳轉型頗有成效，多餘的碳排放權亦可出售獲利。

趙英民表示，發電行業十分依賴燃煤，二氧化碳排放量大，首先將其納入，能夠充分發揮碳市場機制。再加上發電行業管理制度相對健全，政府較容易核實數據，並根據數據分配配額。

他又指，未來會針對石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、航空等高排放企業，研究符合全國碳市場要求的行業標準和規範建議，按「成熟一個，批准發布一個」的原則，擴大碳市場的行業覆蓋範圍。

至於碳價方面，趙英民表示，全國碳市場還未正式啟動，難以判斷碳價走勢，但從目前的七個試點運行情況來看，近兩年加權平均碳價約40元人民幣左右。

於2011年10月，北京、天津、上海、重慶、廣東、湖北、深圳等七個省市，已經開啟碳排放權交易的試點。

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記者：梁安琪