  • 33°C
香港時間 : 2021714日 (三) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【碳中和】內地碳交易市場傳周五啟動　初期只納入發電行業公司

股市 16:13 2021/07/14

分享：

內地碳交易市場傳周五啟動　初期只會納入發電行業公司

國務院今日發表聲明稱，中國碳交易市場將在本周內開啟，發電行業將是首個納入碳市場的行業。據外電引述知情人士指，碳市場交易的具體啟動時間是本周五（7月16日）。

中國生態環境部副部長趙英民表示，發電行業將是首個納入全國碳市場的行業，合共逾2000家發電行業重點排放單位被納入碳市場，初期僅在這些排放單位之間，開展配額現貨交易。

碳交易，其實就是指碳排放權交易，通常情況下，政府確定一個碳排放總額，並根據一定規則將碳排放配額分配至企業。如果未來企業排放高於配額，需要在碳交易市場上購買配額，反言之，若公司低碳或零碳轉型頗有成效，多餘的碳排放權亦可出售獲利。

趙英民表示，發電行業十分依賴燃煤，二氧化碳排放量大，首先將其納入，能夠充分發揮碳市場機制。再加上發電行業管理制度相對健全，政府較容易核實數據，並根據數據分配配額。

他又指，未來會針對石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、航空等高排放企業，研究符合全國碳市場要求的行業標準和規範建議，按「成熟一個，批准發布一個」的原則，擴大碳市場的行業覆蓋範圍。

至於碳價方面，趙英民表示，全國碳市場還未正式啟動，難以判斷碳價走勢，但從目前的七個試點運行情況來看，近兩年加權平均碳價約40元人民幣左右。

於2011年10月，北京、天津、上海、重慶、廣東、湖北、深圳等七個省市，已經開啟碳排放權交易的試點。

相關文章：【北水基金】內地首隻碳中和北水基金過關 逾百隻ESG產品總值1500億

【碳中和】贛鋒鋰業曾升近一成、比亞迪升9%　工信部：支持能源電子產業發展

記者：梁安琪

經濟 傳統經濟股 港股 碳中和 市場交易 配額 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫脈通2192一手中籤率5%、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元
【新股IPO】醫脈通2192一手中籤率5%、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股低港1%　夜期跌35點　北水吸資15億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股低港1%　夜期跌35點　北水吸資15億（不斷更新）
【疫苗優惠】中信8月及9月推大抽獎　頭獎送39萬元日產7人車
【疫苗優惠】中信8月及9月推大抽獎　頭獎送39萬元日產7人車
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）