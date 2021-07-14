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【電子消費券情報】華人置業：六大商場推消費券優惠吸客　送逾 1,000 萬元現金券

理財智慧 16:43 2021/07/14

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電子消費券已開始接受申請，財政司司長陳茂波於11日在網誌透露，消費劵計劃已收到逾480萬個登記。不少商家都紛紛推出相關優惠，吸引市民消費。為響應政府的消費券計劃，華人置業集團（00127）管理的 The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET 及灣仔電腦城（六大商場）由2021年8月起推出「消費券線上線下大賞」，送出總值超過港幣 1,000 萬元的現金券。

【精明理財】4張信用卡大比併　邊張回贈最高？【下一頁

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華人置業表示，凡使用政府消費券計劃指定的支付平台，包括八達通、支付寶香港、WeChatPay HK 及 Tap & Go「拍住賞」（四大平台），在 The ONE、皇室堡及新港中心場內消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店消費，有機會獲得以下獎賞。詳情有待六大商場在社交平Facebook公布。

獎賞一：500 萬元「線下」消費獎賞

顧客透過四大平台在 The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿1,000元，可獲贈價值100元的商場購物現金券；消費滿3,000元，可獲贈價值500元的美食及商場購物現金券，而且有關現金券均不設最低消費，是項獎賞總值約500萬元。

獎賞二：500萬元「線上」額外商場現金券

「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店將公開發售六大商場的購物現金券，並接受顧客透過四大平台付款。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，總值逾500萬元，每人可獲贈的購物現金券多達500元。有關購物現金券將分階段發售及送出，全數有效期至2022年3月31日。

獎賞三：5 倍會員積分

The ONE Club 及 WINDSOR CLUB 的會員於2021年8月至12月期間逢周一，透過四大平台分別在The ONE及皇室堡消費，將獲得5倍會員積分（上限為30,000 分）。

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責任編輯：黎淑雯

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