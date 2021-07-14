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金管局拍片介紹4大金融熱門範疇入行需知　總裁余偉文教你《中環4型人格》

Hot Talk 16:10 2021/07/14

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金管局拍片介紹4大金融熱門範疇入行需知

金管局漸漸多用社交媒體交代最新行業、市場發展，金管局最新上載4段短片，介紹香港金融業4大熱門範疇的入行須知，包括數據科學、綠色及可持續金融、金融科技和財富管理。金管局總裁余偉文更親身參與戲劇短片拍攝宣傳4條短片。

余偉文宣傳短片中做回自己－「老細」，被扮演成年輕職員的演員BabyJohn蔡瀚億在升降機中偶遇，蔡瀚億滔滔不絕推銷自己的金融發展大計，作為介紹《中環4型人格》短片，期望提高年青人投身金融業的興趣。

金管局總裁余偉文親身落場支持

在4條介紹短片中，金管局找來微軟香港Auzure、香港綠色金融協會、WeLab、香港家族辦公室協會的高層以及相關行業年資較淺的人士介紹行業。以下為4條短片的連結：

數據科學： https：//youtu.be/nDm4RjHoh-c

綠色及可持續金融： https：//youtu.be/h3IaTg6PyNc

金融科技： https：//youtu.be/AbkXeETBHPU

財富管理： https：//youtu.be/TgP3MYvZlbE

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編輯：麥德銘

金融機構 金融 Fintech 綠色金融 財富及資產管理 家族辦公室 香港金融管理局 蔡瀚億 余偉文
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