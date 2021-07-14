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【香港書展】書展首日開鑼　有大型書商料人流跌兩至三成　加推10元開心價童書吸客

商業 16:17 2021/07/14

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香港書展今日（14日）開鑼，為期7日在灣仔會議展覽中心舉行。（梁偉榮攝）

香港書展今日（14日）開鑼，為期7日在灣仔會議展覽中心舉行。天地圖書助理總經理區麗兒指，觀察今日上午的入場情況，預計人流較2019年減少兩成至三成。

人流減少或影響生意。區表示，「生意上會變通補救」，例如書籍往年只有8折優惠，今次推出三本75折，3本以上更享有7折。同時在場外的門市和網店亦設有優惠以及網上書展，期望能彌補生意損失，達至與2019年相若的水平。

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天地圖書由首屆書展參展至今。惟區稱，去年因疫情反覆攤位規模已有收窄，今年繼續保留，由往年28個攤位減至17個攤位。

不過，書展延期一年之後，講座和優惠亦有所增加。區舉例，「開心價」即10元、20元的童書，較往年增加了5%的款式和種類。至於講座方面，往年平均14場，今年增加了5至6場，達19至20場。

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

記者：馬意文

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