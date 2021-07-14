【方圓公關人生@iM網欄】Mirror產業成功市場營銷學 點石成金靠策略變革

神級偶像組合Mirror的崛起令眾多香港女性瞬間成為「鏡粉」，不分老嫩，由小妹妹到姨姨級別大小通吃，令香港再次掀起多年未見的追星熱潮。要數算昔日的追星潮，可能要追溯至哥哥梅姐的年代，及後香港的演藝娛樂事業已大幅被日韓等國家拋離， Mirror的初誕生確實為香港藝能界帶來一番新氣象。

以往追星行為離不開追蹤偶像行程，每逢活動必出現撐場支持，無論是演唱會、慈善活動、廣告活動等，此外連帶偶像IP產業亦受惠，肖像產品屬必買items，加入歌／影迷會，不惜一切求見偶像一面；而今日追星潮已不同往日，粉絲不惜花費巨額應援，為求令偶像現身。日前有「教主」之稱的新晉偶像 26歲生日，鐵粉在多月前已為其生日籌備一連串應援，結果香港多處見其「影踪」。包括斥6位數金額在尖沙咀五支旗桿對開租下巨型廣告位，令一眾神徒瘋狂拍照打卡如痴如醉，同時還有租下巴士打造成粉紅色的「教主巴士」、全港多個巴士站燈箱佈下廣告陣，更有粉絲安排郵輪在維港出沒為教主慶生，鋪天蓋地式宣傳活動花費過百萬但令人氣再提升，碓實利害，而這個成功的市場營銷行為，由於核心價值為該「偶像」，基本上難以複製模仿，而「粉絲

由內而外的迅速滋生，亦是Mirror產業Organic growth的強勁動力，而這個成功個案的靈活策略運用，應記一功。

藝人出道要成名，經理人務必絞盡腦汁為其接廣告、硬照拍攝、產品代言、拍劇，希望在最短時間令人氣急升，某程度上Mirror的經理人已不需再為此擔心，因為「鏡粉」幾乎已擔任了經理人部分工作，自動波為Mirror做Marketing，做PR，而且做得非常成功，是為「借力」、「槓桿」，相信鏡粉潮仍會維持一段長時間。昔日學生們追星都被家長反對，現今昇華至一家人（媽媽為主）去追星，最近Facebook新興一個群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」， 無論鏡粉們或老公們都會在群組上分享大大小小的「鏡事」，幾好玩，說穿了又是一種側面的宣傳及市場行為策略，計算相當精準。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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