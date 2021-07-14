【科研發明】星之子陳易希又有新發明 研發智能通訊、直播及繳款平台 助教會及非牟利機構渡逆境

近月疫情持續放緩，但政府仍維持社交距離措施，過去一年多以來，由於不少活動需要暫停，許多非牟利機構及教會的營運也受影響。為支援遇困境的非牟利機構與教會，Bull.B Tech創辦人的星之子陳易希盼為非牟利機構及教會出一分力，最近研發出雲端智能行政管理平台，讓機構可以通過平台直接向教友或會員發放及接受信息，拉近社交距離。

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同時，該平台更可直接以手機應用程式直播網上講道、崇拜、祈禱會或會議等，更首創結合通訊與直接繳費收款功能，讓有需要的人士可直接透過平台簡便捐款和奉獻。為協助有需要的機構，陳易希決定送贈100個「傳恩門」平台名額予有關機構及教會使用，盼助大家渡過困境。

為何研發這平台？陳易希表示，自從新型冠狀病毒肆虐後，全球各行各業均深受影響，當中教會及非牟利機構更首當其衝，「由於教會及非牟利機構受疫情影響，活動大減，就算現時疫情緩和，教會亦未能百分百讓全部人一起崇拜，收入大受影響，然而教會或非牟利機構均要維持龐大開支，對他們來說，這段日子非常艱難。」

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同時，陳易希也留意到許多長者對資訊科技不熟悉，部份長者不懂得上網看網上直播，而許多教會暫時亦改為網上崇拜。有見及此，陳易希特別設計了「傳恩門」這個平台，具備直接支援直播功能，只要長者下載了教會獨有的傳恩門平台，長者便可直接看到網上崇拜。同時，傳恩門平台更貼心地設有電子聖經功能，讓長者可以輕鬆方便敬拜及讀經，並設有聖經金句。為方便長者閱讀，傳恩門平台內的電子聖經更可自由調教字體大細，以便長者閱讀。

他表示：「疫情令我們要保持社交距離，但科技可以縮短這些距離，拉近人與人的關係。透過這個智慧管理平台，非牟利機構及會員之間可以建立更密切的聯繫和溝通，以科技克服疫情帶來的社交疏離。」

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傳恩門平台功能簡介:

（一）有效發放機構及教會信息

「傳恩門」結合智慧行政管理平台和電子繳費收款平台，提供多項主要功能。教會職員可以透過手機應用程式，輕鬆發放教會消息、通告和月刊，制訂教會日曆和活動報名，加強歸屬感和參與活動體驗。

（二）支援Zoom程式直播崇拜

平台支援Zoom應用程式，可以簡單透過應用程式便能網上直播形式舉行崇拜和祈禱會，不需要另外開設Zoom或其他直播程式。平台亦可分享影片和相片，播放講道影片和教會活動花絮等，設有電子聖經和每日金句，讓教友的體驗更豐富。

（三）可直接以程式繳費捐獻

用戶可直接在應用程式繳費，不用轉駁至其他支付平台，金額直接匯入教會戶口。繳費平台支援Visa、Master、支付寶 (AlipayHK)、微信支付 (WeChat Pay HK)、TNG電子錢包及轉數快 (FPS)。有關安排讓教友捐款和奉獻更加簡單快捷。

（四）登入方便簡單

為方便家長替子女使用「傳恩門」應用程式，平台支援一個戶口、多名孩子的聯繫，只要子女同屬一間教會，家長可以使用單一戶口連接多個小孩的帳戶，無須額外登記或登入。

（五）特設電子版聖經及聖經金句（教會版）

為方便長者使用，平台特別支援不同版本的電子聖經，字體大細更可自由調教。同時，設有聖經金句、提示勉勵的功能，讓使用者可以互相鼓勵及提示。

（六）無紙化智能管理

陳易希研發團隊開創結合電子簽名通告和電子繳費的平台功能，教會職員的通告可以讓教友通過手機應用程式，以Face ID、指紋或密碼簽署通告，實現無紙化智能管理。

「傳恩門」應用程式支援iOS及Android的系統，適用於市面上一般的手機，並有APK版本供內地用戶下載。

有需要申請「傳恩門」平台名額的機構，可電郵至此處

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記者：陳詠妍

